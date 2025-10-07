Người dân giải cứu 2 mẹ con khi lửa bao trùm tầng trệt 07/10/2025 11:39

(PLO)- Căn nhà một trệt hai lầu trên đường Dương Thiệu Tước, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến hai mẹ con mắc kẹt bên trong phải chạy ra ban công cầu cứu.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 7-10, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà một trệt hai lầu trên đường Dương Thiệu Tước, phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM). Mọi người hô hoán, tìm cách cảnh báo người trong nhà.

Người dân khu vực đã tiếp cận dập lửa, giải cứu hai mẹ con mắc kẹt trước khi cảnh sát kịp tới. Ảnh: HT

Bên trong, một nam thanh niên cùng người mẹ lớn tuổi cố gắng thoát thân nhưng không thể ra ngoài do lửa bao trùm khu vực tầng trệt, gần cửa ra vào. Hai người đã mở cửa lầu một, chạy ra ban công đứng tránh khói ngạt và kêu cứu.

Khu vực phát cháy được cho là nơi để máy bơm nước. Ảnh: HT

Nghe tiếng kêu, người dân xung quanh nhanh chóng mang dụng cụ đến phá cửa tầng trệt, dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Đám cháy được khống chế trước khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có mặt. Hai mẹ con được người dân đưa ra ngoài an toàn.

Theo người dân, căn nhà trên được hai mẹ con thuê để ở. Người trong nhà cho biết khu vực phát cháy nằm gần cầu thang, nơi đặt máy bơm nước; nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

Công an phường Tân Sơn Nhì cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Dương Thiệu Tước.