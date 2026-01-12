Phạt người bình luận sai sự thật trên Facebook của Lê Trung Khoa 12/01/2026 17:00

(PLO)- Người đàn ông ở Đà Nẵng bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên fanpage Facebook của Lê Trung Khoa bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 12-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVH (38 tuổi, ngụ xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng.

Ông H bị phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ông NVH làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Đà Nẵng phát hiện ông H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật về Tổng Bí thư Tô Lâm tại phần bình luận của bài viết đăng tải trên fanpage Facebook do Lê Trung Khoa tạo lập.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Gò Nổi xác minh, mời làm việc đối với ông NVH.

Tại cơ quan công an, ông H thừa nhận toàn bộ vi phạm. Theo ông H, do nhận thức hạn chế, suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung sai sự thật trên.

Ông H đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ ngay nội dung vi phạm. Đồng thời đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng xã hội, cam kết không tái phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan công an.

*Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng cho hay Công an phường Điện Bàn Bắc đã phát hiện, xác minh, xử lý một người lợi dụng mạng xã hội để đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Người này được xác định là ông ĐC (35 tuổi, ngụ phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng). Ông C thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung không đúng sự thật liên quan đến lực lượng công an.

Ông ĐC tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan Nhà nước mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Điện Bàn Bắc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông ĐC 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.