Bị bắt giam vì nhận 499 triệu chuyển nhầm nhưng không trả 12/01/2026 18:48

(PLO)- Người đàn ông ở Quảng Trị nhận 499 triệu đồng chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 12-1, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Lữ (ngụ phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Trước đó, ngày 10-11-2025, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ xã Lao Bảo, Quảng Trị) giao dịch chuyển tiền cá nhân qua ứng dụng mobile banking (giao dịch chuyển tiền qua điện thoại).

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thế Lữ. Ảnh: MT

Trong quá trình thao tác, do lỗi mạng, chị Thủy chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU. Sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy sao kê, kiểm tra lại giao dịch, xác định số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ ở phường Quảng Trị.

Chị Thủy nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp, đề nghị ông Lữ hoàn trả tiền chuyển nhầm nhưng ông này không hợp tác. Sau đó, công an phối hợp các đơn vị nhiều lần vận động ông Lữ trả lại tiền nhưng ông này vẫn không hợp tác.