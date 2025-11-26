Công an sẽ khởi tố nếu người nhận không trả lại 499 triệu tiền chuyển nhầm 26/11/2025 19:30

(PLO)- Công an 7 lần vận động, giải thích nhưng người đàn ông vẫn chưa trả lại tiền chuyển nhầm

Chiều 26-11, Trung tá Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cho biết sau bảy lần vận động ông NTL vẫn không trả lại tiền chuyển nhầm và có thái độ không hợp tác.

Theo Trung tá Thắng, chiều hôm nay là lần vận động lần thứ bảy nhưng ông L vẫn không hợp tác, gây nhiều khó khăn trong việc trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

“Lực lượng công an, địa phương, chính quyền đều vận động nhưng ông L vẫn không trả lại tiền cho họ” - Trưởng Công an phường Quảng Trị nói.

Chị Thuỷ chuyển nhầm 499 triệu đồng nhưng chưa nhận lại được. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trước đó, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú Khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) thực hiện giao dịch chuyển tiền cá nhân qua ứng dụng Mobile Banking.

Trong quá trình thao tác, do lỗi mạng, chị Thủy chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy đã sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản của ông NTL, trú phường Quảng Trị.

Chị nhiều lần gọi điện, nhắn tin và trực tiếp gặp ông L để đề nghị hoàn trả nhưng người này không hợp tác nên trình báo công an.

Trung tá Thắng cho biết thời gian qua đã làm việc với ông L nhưng ông này trốn tránh, chưa hợp tác với cơ quan chức năng. Thời gian tới, nếu ông L không thực hiện hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm thì sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Theo công an, việc không trả lại tiền của người khác chuyển nhầm là hành vi vi phạm pháp luật. Công an phường đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Thu Thủy theo đúng quy định.