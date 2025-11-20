Người đàn ông ở Quảng Trị nhận 499 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại 20/11/2025 10:32

(PLO)- Công an tiến hành làm việc với người nhận được tiền chuyển nhầm để vận động trả lại tiền.

Ngày 20-11, Trung tá Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang tiến hành làm việc với ông N.T.L (phường Quảng Trị) vì chưa trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Theo đó, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú Khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) thực hiện giao dịch chuyển tiền cá nhân qua ứng dụng Mobile Banking.

Trong quá trình thao tác, do lỗi mạng, chị Thủy chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Chị Thuỷ chuyển nhầm 499 triệu đồng nhưng chưa nhận lại được. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy đã sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản của ông N.T.L (trú phường Quảng Trị).

Chị nhiều lần gọi điện, nhắn tin và trực tiếp gặp ông L để đề nghị hoàn trả nhưng người này không hợp tác nên trình báo công an.

Trung tá Thắng cho biết, thời gian qua đã làm việc với ông L nhưng ông L trốn tránh, chưa hợp tác với cơ quan chức năng. Thời gian tới, nếu ông L không thực hiện hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Theo công an, việc không trả lại tiền của người khác chuyển nhầm là hành vi vi phạm pháp luật. Công an phường đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Thu Thủy theo đúng quy định.