Tài xế lén đổ cát bên đường để đối phó cân tải trọng

Chiều 13-11, tổ số 4 của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Sen Ngư thì phát hiện một xe đầu kéo, kéo theo rơ móc có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, bước đầu CSGT xác định xe đang chở theo hàng hoá là cát ướt, có nước chảy thành dòng xuống mặt đường và có dấu hiệu quá tải trọng cho phép nên tiến hành đưa xe về trạm cân để thực hiện cân tải trọng.
Quá trình di chuyển về trạm cân, tài xế xe đầu kéo là Hoàng Quốc T (xã Vĩnh Thuỷ) đã bất ngờ dừng xe bên đường, rồi lùi vào khu đất trống để đổ hết cát xuống đất nhằm trốn tránh việc cân tải trọng.
Tuy nhiên, CSGT đã điều động máy xúc đến hiện trường để xúc số cát này lên xe, đi về trạm cân để cân tải. Dù đã múc cát lên xe nhưng không thể múc hết cát như ban đầu.
Qua cân tải, số liệu tổng trọng lượng gồm trọng tải của xe và của hàng hoá là 56,7 tấn. Trong đó, khối lượng cát trên xe là 38,4 tấn, có dấu hiệu vượt tải trọng cho phép.
Vì tài xế chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ xe nên CSGT tiến hành đưa xe về trụ sở để tạm giữ và tiến hành xử lý khi xác định chính xác số % tải trọng vượt.