Tài xế lén đổ cát bên đường để đối phó cân tải trọng 13/11/2025 20:04

(PLO)- Sau khi lén đổ xuống đường. CSGT đã yêu cầu tài xế xúc cát lên xe tải để tiếp tục cân tải trọng.

Chiều 13-11, tổ số 4 của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Sen Ngư thì phát hiện một xe đầu kéo, kéo theo rơ móc có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra.

CSGT tiến hành kiểm tra phương tiện. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua kiểm tra, bước đầu CSGT xác định xe đang chở theo hàng hoá là cát ướt, có nước chảy thành dòng xuống mặt đường và có dấu hiệu quá tải trọng cho phép nên tiến hành đưa xe về trạm cân để thực hiện cân tải trọng.

Cát ướt nên nước chảy thành dòng xuống mặt đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Quá trình di chuyển về trạm cân, tài xế xe đầu kéo là Hoàng Quốc T (xã Vĩnh Thuỷ) đã bất ngờ dừng xe bên đường, rồi lùi vào khu đất trống để đổ hết cát xuống đất nhằm trốn tránh việc cân tải trọng.

Tài xế dừng xe đổ hết cát ướt xuống đất để tránh cân tải trọng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuy nhiên, CSGT đã điều động máy xúc đến hiện trường để xúc số cát này lên xe, đi về trạm cân để cân tải. Dù đã múc cát lên xe nhưng không thể múc hết cát như ban đầu.

Xe xúc xúc cát trở lại xe tải để cân tải trọng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua cân tải, số liệu tổng trọng lượng gồm trọng tải của xe và của hàng hoá là 56,7 tấn. Trong đó, khối lượng cát trên xe là 38,4 tấn, có dấu hiệu vượt tải trọng cho phép.

Tải trọng gồm xe và hàng hoá là 56,7 tấn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Vì tài xế chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ xe nên CSGT tiến hành đưa xe về trụ sở để tạm giữ và tiến hành xử lý khi xác định chính xác số % tải trọng vượt.