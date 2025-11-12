An ninh trật tự

Ô tô lật ngửa trên quốc lộ, 1 người tử vong

(PLO)- Cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ô tô lật ngửa làm 1 người tử vong ở Quảng Trị.
Sáng 12-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, có vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm lật ngửa trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Lăng.

o-to-lat-ngua.jpg

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 11-11, xe ô tô biển kiểm soát TP Đà Nẵng đang di chuyển thì đâm vào biển báo rồi nằm lật ngửa trên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có 1 người.

gen-h-z7214649000698_014243149abbf54ca5999d1251b6a8f6.jpg

Vụ tai nạn làm người này tử vong. Hiện Công an xã Hải Lăng đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Trường
