Ô tô lật ngửa trên quốc lộ, 1 người tử vong 12/11/2025 09:14

(PLO)- Cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ô tô lật ngửa làm 1 người tử vong ở Quảng Trị.

Sáng 12-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, có vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm lật ngửa trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Lăng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 11-11, xe ô tô biển kiểm soát TP Đà Nẵng đang di chuyển thì đâm vào biển báo rồi nằm lật ngửa trên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có 1 người.

Vụ tai nạn làm người này tử vong. Hiện Công an xã Hải Lăng đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.