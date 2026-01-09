Bị tấn công ở quán karaoke, thanh niên lái ô tô lao vào đối thủ 09/01/2026 18:55

(PLO)- Cú đâm mạnh của xe ô tô đã làm 1 người tử vong dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngày 9-1, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị, thông tin đang điều tra vụ việc có dấu hiệu tội giết người và gây rối trật tự công cộng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều 8-1, tại một quán karaoke ở thôn Tân Sơn (xã Đồng Lê) có xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VT

Nhóm thứ nhất gồm Trần Tiến Dũng (39 tuổi), Lê Ngọc Hà (38 tuổi), Lê Viết Hùng (31 tuổi), Trần Đình Phi (36 tuổi) cùng ở xã Tuyên Phú.

Nhóm thứ hai gồm Đinh Minh Long (28 tuổi), Phạm Văn Chinh (34 tuổi) và Trần Thanh Đằng (39 tuổi) cùng ở xã Đồng Lê.

Khi xảy ra mâu thuẫn, Hùng và Dũng đã dùng hung khí là dao, rựa chém vào tay Long.

Sau đó, Phi lấy xe máy chở Hùng, Dũng đi về xã Tuyên Phú. Thấy đối thủ rời đi, Long điều khiển xe ô tô đuổi theo.

Khi thấy xe máy chở Hùng, Dũng đi phía trước, Long liền lái xe ô tô đâm vào xe máy làm cho ba người ngã xuống đường.

Cú tông mạnh khiến Dũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa. Trên đường chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thì Dũng tử vong.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định.