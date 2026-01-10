Tài xế xe khách buông tay lái gây va chạm bị phạt 5 triệu, trừ điểm bằng lái 10/01/2026 13:40

(PLO)- Tài xế xe khách ở Đồng Tháp bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX vì buông tay lái để bấm điện thoại, gây va chạm với xe khác khiến hành khách hoảng loạn.

Ngày 10-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách VDK (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) vì hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe.

Theo đó, tài xế VDK bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tài xế xe khách vừa điều khiển xe vừa buông tay lái để cầm điện thoại

Hành vi tài xế xe khách làm xe va chạm với xe tải đang đậu, khiến hành khách hoảng loạn



Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa cầm điện thoại gây bức xúc. Qua xác minh, khoảng 14 giờ 25 ngày 5-1, xe khách do tài xế K. điều khiển lưu thông trên quốc lộ 50, đoạn qua phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, hướng Mỹ Tho – Chợ Gạo.

Khi đang lái xe, nghe điện thoại báo tin nhắn, tài xế đã buông vô lăng để kiểm tra. Trong tích tắc, xe khách va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Rất may sự cố không gây thương vong, phương tiện chỉ hư hỏng nhẹ.

Sau đó, hành khách đã đăng tải clip lên mạng xã hội phản ánh. Từ thông tin này, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc xác minh, xử lý.