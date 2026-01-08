Công an tỉnh Đồng Tháp công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng 08/01/2026 11:15

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp công khai số điện thoại đường dây nóng, Zalo để tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng, hối lộ liên quan cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn.

Ngày 8-1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã công khai các số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng, hối lộ liên quan đến cán bộ, chiến sĩ công an trong toàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, việc công khai đường dây nóng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an trong sạch, vững mạnh, gần dân.

Từ khi công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh đến nay, lực lượng chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, phần lớn thông tin phản ánh chưa đủ điều kiện xem xét, giải quyết do không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người phản ánh; nội dung không cụ thể cán bộ, chiến sĩ và hành vi bị phản ánh hoặc thiếu cơ sở, căn cứ rõ ràng.

Công an tỉnh Đồng Tháp công khai số điện thoại đường dây nóng, Zalo để tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng, hối lộ liên quan cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn.

Để tăng cường tuyên truyền và tạo điều kiện tiếp nhận thông tin đa kênh, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo các số điện thoại tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng, hối lộ như sau:

Đường dây nóng và Zalo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp: 0907.793.789

Đường dây nóng do Thanh tra Công an tỉnh phụ trách: 0693.599.111

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phản ánh cần sử dụng tiếng Việt; cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ; nêu rõ tên cán bộ, chiến sĩ và hành vi bị phản ánh, kèm theo cơ sở, căn cứ cụ thể để đủ điều kiện tiếp nhận, xem xét, xử lý theo quy định.

Những trường hợp phản ánh không đầy đủ thông tin, nội dung không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, hối lộ hoặc có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ sẽ bị từ chối tiếp nhận.