Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến chỉ đạo tăng cường đấu tranh tội phạm khu vực biên giới ở Đồng Tháp 30/12/2025 18:21

Chiều 30-12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, năm 2025, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 37,95% so với cùng kỳ. Công tác phòng ngừa cháy, nổ có chuyển biến rõ nét; tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; triển khai hiệu quả các mô hình điểm của Đề án 06, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng các tiện ích từ thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử VNeID. Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt trên 94%; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 98,52%. Công an tỉnh cũng ra mắt mô hình “Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh”, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên số, phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Công an tỉnh Đồng Tháp được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết năm 2025, tỉnh tập trung các giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, thu ngân sách đạt 22.000 tỉ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích Công an tỉnh Đồng Tháp đạt được trong năm 2025. Việc Công an tỉnh Đồng Tháp được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của toàn lực lượng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự gắn với phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt phương châm “An ninh trật tự tốt nhất – Góp phần phát triển đất nước tốt nhất – Phục vụ nhân dân tốt nhất”.

Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, nhất là an ninh không gian mạng, an ninh biên giới; tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm bền vững các loại tội phạm, giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, hướng tới xây dựng xã, phường không ma tuý. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Nhận diện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý, nhất là biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.