Đại biểu quốc tế trải nghiệm Tết cung đình tại Ngày Tìm hiểu Việt Nam 10/02/2026 16:39

(PLO)- Chương trình Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026 thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Ngày 10-2-2026, tại Khu trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Chương trình Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026 với chủ đề Nghi lễ truyền thống trong cung đình Tống Cựu Nghinh Tân.

Chương trình diễn ra vào dịp 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn. Ảnh: BNG.

Trong số này có gần 100 thành viên ngoại giao đoàn đến từ 45 cơ quan đại diện, gồm 27 đại sứ, đại biện, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội, cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các sở, ban, ngành của Hà Nội.

Ngày Tìm hiểu Việt Nam là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên do Bộ Ngoại giao tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

﻿Ảnh: BNG.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, nhấn mạnh Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng, biểu tượng của đoàn tụ, tri ân và niềm tin hướng tới tương lai.

Chương trình Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026 thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế. Ảnh: BNG.

Các nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa mà còn thể hiện những giá trị nhân văn chung như hòa bình, gắn kết và phát triển bền vững.

Thứ trưởng cho biết việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh – làm địa điểm tổ chức chương trình mang ý nghĩa kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hội nhập.

Các đại biểu được trực tiếp trải nghiệm các nghi lễ trong dịp Tết Nguyên đán đã từng diễn ra trong cung đình Thăng Long xưa. Ảnh: BNG.

Đây là trung tâm quyền lực của quốc gia trong suốt hơn 1.000 năm lịch sử, kết tinh giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026 cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO (1976-2026), khẳng định vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Thể hiện mong muốn hưng thịnh cho quốc gia, bình an, no ấm cho nhân dân. Ảnh: BNG.

Thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cho biết việc tái hiện các nghi lễ truyền thống cung đình thể hiện quyết tâm của thành phố trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các nhà khoa học và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đã góp phần đưa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới.

Các hoạt động gồm nghi lễ Tiến lịch; nghi lễ cúng Ông Công, Ông Táo và thả cá chép tiễn Ông Công, Ông Táo về Trời. Ảnh: BNG.

Đại diện cho các đại biểu quốc tế, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker đánh giá cao những sáng kiến giúp di sản được trải nghiệm một cách sinh động, dễ tiếp cận với công chúng.

Ông cho rằng chương trình là minh chứng cho việc di sản văn hóa phi vật thể luôn tồn tại, phát triển và gắn bó chặt chẽ với đời sống đô thị hiện đại.

Các đại biểu được trải nghiệm các hoạt động nghi lễ văn hoá của Việt Nam. Ảnh: BNG.

Tham dự chương trình, các đại biểu được trực tiếp trải nghiệm nhiều nghi lễ truyền thống trong dịp Tết từng diễn ra trong cung đình Thăng Long xưa, như: nghi lễ Tiến lịch; lễ cúng Ông Công, Ông Táo và thả cá chép; nghi lễ dựng cây nêu; nghi thức đổi gác.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tham quan đường hoa Tết “Bình Minh Khát Vọng” – không gian sắp đặt ngoài trời kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Nghi lễ dựng cây nêu. Ảnh: BNG.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình góp phần lan tỏa giá trị Tết cổ truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, cởi mở, giàu bản sắc, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững.