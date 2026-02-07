Chùm ảnh: Sắc xuân ngập tràn Dinh Độc Lập, kiều bào xúng xính áo dài ngày hội ngộ 07/02/2026 15:05

(PLO)- Khuôn viên Hội trường Thống nhất (Dinh Độc Lập) rực rỡ sắc màu khi hơn 1.000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về tham dự chương trình họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Những ngày này, không khí tại Hội trường Thống nhất (Dinh Độc Lập) vô cùng náo nhiệt. Khác với vẻ trang nghiêm thường thấy, hôm nay không gian di tích lịch sử này trở nên mềm mại, thướt tha hơn với hàng ngàn tà áo dài muôn sắc của các đại biểu kiều bào.

Rất nhiều kiều bào đã rủ nhau chụp ảnh tại các tiểu cảnh trang trí xuân, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thường niên do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, nhằm tri ân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi dịp Tết đến xuân về.

Khoảng 1.000 kiều bào hào hứng tham dự buổi họp mặt trong không khí mùa xuân ấm áp tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay nồng ấm giữa những người con xa xứ lâu ngày gặp lại khiến không khí càng thêm hân hoan.

Ai cũng muốn dùng điện thoại, máy ảnh để lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa lòng Sài Gòn những ngày đầu năm.

Các kiều bào đều chia sẻ rằng muốn tận dụng những gì mình có để cùng nhau đưa thành phố đi lên. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Hòa mình vào dòng người đang hào hứng chụp ảnh, chị Mimi (kiều bào Mỹ) không giấu được sự xúc động.

“Không khí xuân đang về mang lại cho tôi niềm vui đặc biệt. Được TP.HCM mời tham dự dịp này là một vinh dự lớn. Tôi chúc bà con dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui; người Việt ở khắp nơi luôn là một gia đình gắn bó, và mong thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ” - chị Mimi chia sẻ.

“Phố ông đồ” được tái hiện trang trọng ngay tại Dinh Độc Lập thu hút đông đảo kiều bào. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ xin những nét chữ thư pháp nắn nót, gửi gắm ước vọng về một năm mới Bính Ngọ bình an, vạn sự hanh thông. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Các nghệ nhân tỉ mỉ vẽ từng nét cọ lên chiếc nón lá truyền thống. Đây là món quà lưu niệm mang đậm hồn Việt được nhiều nữ kiều bào đặc biệt yêu thích và trân trọng nâng niu trong ngày hội ngộ. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Phấn khởi trước món quà tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều kiều bào hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng những bức thư pháp đỏ thắm, mong cầu một năm mới Bính Ngọ vạn sự cát tường. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Bên cạnh niềm vui sum họp, chị Mimi cũng "tranh thủ" bày tỏ nguyện vọng được nhập quốc tịch để gắn bó sâu sắc hơn với quê hương. Chị cho biết thế hệ kiều bào thứ 2, thứ 3 dù có thể chưa thạo tiếng Việt nhưng luôn sẵn lòng trở về cống hiến.

"Hễ quê hương gọi là về hỗ trợ ngay, ví dụ như lĩnh vực start-up, kinh tế số, kinh tế xanh. Tôi kỳ vọng chính quyền có những kế hoạch cụ thể, giúp thế hệ trẻ này về nước và làm việc dễ dàng hơn để đóng góp vào sự phát triển chung" - chị Mimi tâm tư.

Kiều bào xúng xính trong tà áo dài truyền thống, tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Ở một góc khác, cô Kim Hoàng (kiều bào New Zealand) đang cùng chồng ngắm nhìn lại những bức ảnh vừa chụp. Cô ấn tượng mạnh với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức năm nay.

“Không khí rất rộn ràng, khâu trang trí được thực hiện chỉn chu và hoành tráng. Tôi chúc đất nước phồn vinh, ngày càng cất cánh, đi lên, để người dân ở mọi nơi đều gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống” - cô Hoàng phấn khởi chia sẻ.

Không gian buổi họp mặt thêm phần ấm cúng với những giai điệu hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Tiếng đàn tranh, sáo trúc vang lên giữa sảnh đường gợi nhắc nỗi nhớ quê hương da diết trong lòng những người con xa xứ. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Niềm vui xuân của vợ chồng cô Hoàng càng trọn vẹn hơn khi chuyến trở về lần này mang đậm ý nghĩa nhân văn. Đều đã nghỉ hưu, ông bà dành phần lớn thời gian cho công tác thiện nguyện.

Cô Hoàng Kim và chồng hào hứng trải nghiệm các gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống. Những món quà quê mộc mạc đã đánh thức ký ức tuổi thơ, tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa lòng Sài Gòn hiện đại. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Từ tháng 11-2025 đến nay, vợ chồng cô đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng 2 cây cầu nông thôn ở Bến Tre và Cà Mau với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng.

"Hy vọng có thêm nhiều nhà hảo tâm chung tay cùng hai vợ chồng làm thêm nhiều cây cầu cho bà con. Chung tay làm mới vui, phước đức chia đều" - cô Kim Hoàng chia sẻ giản dị trước khi tiếp tục hòa vào không khí lễ hội.