Chủ tịch Nguyễn Văn Được: 'Siêu đô thị' sau sáp nhập cần trí tuệ và nguồn lực kiều bào

(PLO)- Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất Việt Nam, TP.HCM đặt kỳ vọng lớn vào nguồn lực tài chính và cả tri thức từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Chiều 6-2, tại Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - đã có bài phát biểu quan trọng, phác thảo bức tranh phát triển mới của thành phố và vai trò chiến lược của kiều bào.

Hình thành không gian phát triển mới hơn 6.700 km²

Phát biểu trước đông đảo kiều bào về tham dự chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định năm 2025 là dấu mốc lịch sử khi việc hợp nhất TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất. Sự kiện này đã tạo ra một không gian phát triển chưa từng có, hội tụ ba trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu khai mạc Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

"TP.HCM mới có quy mô hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, mở ra dư địa, tiềm năng phát triển hết sức rộng lớn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới về tư duy, cách tiếp cận và mô hình quản trị mới" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Để thích ứng với quy mô "siêu đô thị" này, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM xác định tái cấu trúc không gian theo tư duy "đa cực - tích hợp - siêu kết nối", vận hành theo mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Trong đó, 5 trụ cột tăng trưởng then chốt được xác định gồm: công nghệ cao; logistics và Khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Nhìn lại năm 2025, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng tích cực với GRDP tăng 8,03%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD. Đặc biệt, tổng thu ngân sách trên địa bàn đã vượt mốc 800.000 tỉ đồng.

Kiều hối vượt 10,3 tỉ USD, chuyển hướng thu hút "chất xám"

Một trong những điểm sáng được Chủ tịch UBND TP.HCM đặc biệt ghi nhận là sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Riêng năm 2025, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt hơn 10,34 tỉ USD, tăng 8,3% so với năm trước.

Các tiết mục văn nghệ phục vụ kiều bào tại Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra chiều 6-2 trước Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập).

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định: "Đây là con số rất có ý nghĩa, không chỉ bổ sung nguồn vốn cho nền kinh tế, góp phần ổn định cán cân thanh toán, mà còn phản ánh rõ nét niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với môi trường đầu tư, sự ổn định kinh tế và định hướng phát triển của Thành phố".

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, TP.HCM không chỉ dừng lại ở việc thu hút dòng tiền. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc chuyển hướng tiếp cận nguồn lực kiều bào theo hướng "thực chất hơn, bền vững hơn".

Thành phố đang triển khai quyết liệt Đề án "Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030". Theo đó, mục tiêu không chỉ là khuyến khích dòng vốn mà còn "đặc biệt coi trọng việc thu hút tri thức, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ quốc tế và tinh thần đổi mới sáng tạo".

Các tiết mục văn nghệ tại Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Ba cam kết và kỳ vọng đối với kiều bào

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã nêu ra 3 nội dung trọng tâm mà thành phố kỳ vọng sự đồng hành từ kiều bào.

Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, trí thức kiều bào thực chất để tham gia tư vấn, phản biện chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.

Thứ hai, thúc đẩy kiều bào tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá hình ảnh thành phố ra quốc tế.

Thứ ba, TP.HCM cam kết lắng nghe, hoàn thiện thể chế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài.

Các tiết mục văn nghệ phục vụ kiều bào tại Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

"Thành phố luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tạo dựng niềm tin, xây dựng cơ chế đồng hành lâu dài, để kiều bào yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và gắn bó bền chặt hơn với quê hương" - Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Đảng bộ và Chính quyền thành phố, ông Nguyễn Văn Được gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần đưa TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - tài chính tầm cỡ khu vực.