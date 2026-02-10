Bí thư Trần Lưu Quang: Thế hệ đi trước là viên gạch nền cho sự phát triển hôm nay 10/02/2026 11:02

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng những dấu ấn mà các thế hệ trước để lại là viên gạch nền quan trọng cho sự phát triển hôm nay.

Sáng 10-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự buổi họp mặt.

Cùng dự có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện gia đình có công với cách mạng; chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, đại diện các dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sĩ…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm hỏi Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong không khí thân tình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trân trọng tổ chức buổi họp mặt này. Mỗi đại biểu dự họp là người dành trọn tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của TP, vùng đất Nam Bộ.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến từng đại biểu và gia đình. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang mong các đại biểu luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo. Ảnh: THANH TUYỀN

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM chia sẻ thêm truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động của TP.HCM được bồi đắp từ nhiều vùng đất, nhiều thế hệ. Trong đó, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu là những địa phương giàu truyền thống, đã cùng TP chia sẻ khó khăn, góp phần hình thành không gian kinh tế - xã hội năng động của vùng Đông Nam Bộ.

"Những dấu ấn mà các thế hệ trước để lại, dù là TP.HCM, Bình Dương hay Bà Rịa-Vũng Tàu đều là những viên gạch nền quan trọng cho sự phát triển hôm nay. Đó là tài sản tinh thần quý báu để thế hệ cán bộ hiện nay tiếp tục học hỏi, kế thừa", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, năm 2026 có ý nghĩa bản lề cho sự phát triển mới. TP.HCM đang đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn trân trọng và mong tiếp tục nhận những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu để thế hệ hôm nay làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Đảng bộ, chính quyền TP luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước".

Một lần nữa, ông mong các đại biểu tiếp tục đồng hành, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay vì một thành phố nghĩa tình, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.