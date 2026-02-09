Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM 09/02/2026 08:25

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Sáng 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại nhà riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: LÊ THOA

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (phải) và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: LÊ THOA

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Tham gia Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Tham gia đoàn còn có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan...

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay, chào các đại biểu tham dự. Ảnh: LÊ THOA

Tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác, về phía lãnh đạo TP.HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương gồm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tham gia đoàn lãnh đạo TP.HCM đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác còn có Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết…

Tổng Bí thư Tô Lâm chào các đại biểu tham dự. Ảnh: LÊ THOA

Một số hình ảnh khác tại buổi thăm, chúc Tết:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bắt tay, chào mừng các đại biểu tại buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: LÊ THOA

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: LÊ THOA