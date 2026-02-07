Tổng Bí thư: ‘Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui’ 07/02/2026 17:30

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Người nào hứa mà không làm, làm không đạt kết quả thì phải xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc.

Chiều 7-2, phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị mở ra không gian sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đây là nền tảng để thống nhất ý chí và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.

Với 10 chuyên đề quan trọng, Hội nghị đã làm rõ những vấn đề trọng yếu trước mắt và xác định định hướng lớn cho cả nhiệm kỳ. Qua đó, các đại biểu làm sâu sắc hơn nhận thức về con đường phát triển dân tộc và yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo trong kỷ nguyên mới.

Điểm nghẽn căn bản nhất

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Tổng Bí thư khẳng định quyết định đổi mới của Đảng là đúng đắn, mang tầm thời đại. Thực tiễn cho thấy mọi thành tựu đều gắn liền với việc tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

“Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn mà chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và tổ chức thực hiện là yếu tố then chốt để biến Nghị quyết thành kết quả cụ thể”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo Tổng Bí thư, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh nội sinh của nền kinh tế vẫn chưa xứng tầm. Hiệu lực quản trị quốc gia, kỷ cương hành chính còn khoảng cách so với yêu cầu phát triển.

“Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là khẳng định con đường đổi mới đúng đắn, mà quan trọng hơn là phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng, và đặc biệt là trong năng lực tổ chức thực hiện”, Tổng Bí thư lưu ý điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả cụ thể.

Ông yêu cầu phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói không đi đôi với làm”. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực.

Năm điểm then chốt

Kế đó, Tổng Bí thư đề cập tới “năm điểm then chốt” có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư lưu ý tập trung nâng cao năng lực thể chế hóa và cụ thể hóa nghị quyết thành chính sách và pháp luật. Đảm bảo mỗi chủ trương lớn của Đảng phải được chuyển hóa kịp thời, đồng bộ và nhất quán thành hệ thống cơ chế, chính sách và pháp luật khả thi, ổn định và minh bạch.

“Thể chế không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội và tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo”- Tổng Bí thư yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng Nghị quyết đúng nhưng chính sách chậm ban hành, thiếu đồng bộ hoặc khó thực thi.

Cùng với đó, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu chiến lược của Đảng với hệ thống pháp luật của Nhà nước và năng lực triển khai của bộ máy hành chính.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới hơn 31.000 điểm cầu trong cả nước.

﻿Ảnh: NGỌC THẮNG

Hai là, cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi. Cụ thể, đảm bảo mọi chương trình hành động phải được thiết kế trên cơ sở mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ phương thức “quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính” sang “quản trị dựa trên kết quả”; từ đánh giá bằng “báo cáo hình thức” sang đánh giá bằng “sản phẩm phát triển cụ thể” và “tác động xã hội” thực chất.

“Kỷ luật thực thi phải trở thành nguyên tắc hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, chấm dứt tình trạng né tránh, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết”- ông nói.

Ba là, coi hiệu quả phát triển và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của việc thực hiện nghị quyết. Đảm bảo mỗi chủ trương, chính sách phải trả lời được câu hỏi cốt lõi: “mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho Nhân dân và cho tương lai phát triển lâu dài của dân tộc”.

Theo Tổng Bí thư, giá trị của nghị quyết không chỉ được khẳng định bằng tính đúng đắn về lý luận, mà phải được kiểm nghiệm bằng chất lượng tăng trưởng, bằng cải thiện đời sống cho Nhân dân.

Khi nghị quyết thực sự tạo ra chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực quốc gia và mở rộng cơ hội phát triển, thì nghị quyết mới có giá trị chính trị và lịch sử bền vững.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Đột phá trong hành động phải đặc biệt chú trọng đột phá về con người”- Tổng Bí thư nhắc tới yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh chính trị, đủ trí tuệ, đủ năng lực tổ chức thực hiện và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, khắc phục tình trạng cán bộ giỏi tham mưu nhưng yếu tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực tiễn làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cán bộ. Đồng thời, hình thành cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích của đất nước.

Năm là, gắn thực hiện nghị quyết với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, bằng năng lực tổ chức thực hiện, bằng nêu gương và bằng uy tín chính trị, qua công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo thông qua Nhà nước, qua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội...

Trong giai đoạn mới, việc đổi mới phương thức lãnh đạo phải hướng tới xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, một nền quản trị quốc gia hiệu quả, kỷ cương, minh bạch và phục vụ Nhân dân.

Khắc phục triệt để tư duy cục bộ ngành, cục bộ địa phương

Một nội dung quan trọng khác, Tổng Bí thư yêu cầu phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Ông cho rằng thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến kết quả thực chất chính là thước đo bản lĩnh lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đó cũng là tiêu chuẩn để lịch sử đánh giá thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay bằng những thành tựu phát triển mà đất nước đạt được, bằng những giá trị thiết thực mà nhân dân được thụ hưởng và bằng niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng.

Trước hết, các cơ quan Đảng Trung ương có trách nhiệm giữ vai trò trung tâm định hướng và kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nghị quyết trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm sự thống nhất giữa tư duy chiến lược, thiết kế chính sách và kết quả thực thi trong toàn hệ thống chính trị,.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư lưu ý việc chủ động phát hiện sớm những “lệch pha” giữa chủ trương và thực tiễn, giữa mục tiêu đề ra và năng lực triển khai, kịp thời điều chỉnh định hướng, tháo gỡ điểm nghẽn và chấn chỉnh những biểu hiện làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

“Yêu cầu đặt ra là mỗi nghị quyết phải đi kèm một khung kiểm soát thực thi, trong đó xác định rõ mục tiêu cuối cùng cần đạt được, các mốc kiểm tra bắt buộc, và trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy, từng người đứng đầu”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong khi đó, Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò lập pháp và giám sát tối cao, bảo đảm mọi chủ trương lớn của Đảng được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi trong hệ thống pháp luật.

Mỗi đạo luật ban hành phải thực sự có khả năng mở đường cho phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, không tạo thêm thủ tục, không làm phát sinh chi phí tuân thủ bất hợp lý cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư yêu cầu công tác lập pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước, từ thực tiễn đời sống kinh tế -xã hội, khắc phục tư duy làm luật nặng về quản lý, nhẹ về kiến tạo và phục vụ phát triển.

Cùng với đó, giám sát của Quốc hội phải được thực hiện theo hướng giám sát đến cùng, gắn chặt với trách nhiệm khắc phục và kết quả cuối cùng; không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bất cập, mà phải yêu cầu rõ giải pháp sửa đổi, thời hạn hoàn thành và cơ quan chịu trách nhiệm chính.

“Cơ quan, lĩnh vực nào để tồn tại kéo dài các điểm nghẽn thể chế, làm ách tắc nguồn lực phát triển, kìm hãm đổi mới sáng tạo thì phải được xác định rõ trách nhiệm và có lộ trình xử lý cụ thể, không để tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng chậm chuyển biến”- Tổng Bí thư nói thêm.

Thông qua hoạt động lập pháp và giám sát tối cao, Quốc hội phải góp phần nâng cao chất lượng thể chế, củng cố kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý Chính phủ và các bộ, ngành phải chuyển mạnh từ vai trò “ban hành chính sách” sang vai trò “tổ chức thực thi chính sách đến cùng”, lấy kết quả phát triển thực chất làm thước đo năng lực điều hành.

Trong đó, trọng tâm là tập trung nguồn lực, cơ chế và năng lực điều hành để hình thành và phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị động lực và các đặc khu kinh tế thế hệ mới có năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế.

Việc tổ chức thực hiện phải hướng tới tạo ra những không gian phát triển mới có sức lan tỏa lớn, dẫn dắt tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo chiều sâu…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và liên cấp, nhất là đối với các dự án hạ tầng chiến lược, các không gian phát triển mới và các chuỗi giá trị lớn.

“Phải khắc phục triệt để tư duy cục bộ ngành, cục bộ địa phương”- ông nói và lưu ý cần thiết lập cơ chế điều phối thống nhất, một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng chương trình, từng dự án trọng điểm, bảo đảm quyết sách của Trung ương được triển khai thông suốt từ trung ương đến cơ sở.

Cùng với đó, phải đổi mới công cụ điều hành, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ số và các hệ thống giám sát thời gian thực trong quản lý, điều hành phát triển.

Việc đánh giá kết quả không chỉ dựa trên báo cáo định kỳ, mà phải dựa trên dữ liệu, chỉ số và tác động thực tế, qua đó nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thực thi và khả năng phản ứng chính sách kịp thời.

Không được phép để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia

“Chính quyền địa phương các cấp phải thực sự trở thành tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, là nơi trực tiếp biến chủ trương của Đảng thành kết quả phát triển cụ thể trong đời sống kinh tế- xã hội”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông yêu cầu việc tổ chức thực hiện ở địa phương phải hướng tới kết quả thực chất, thể hiện bằng tăng trưởng kinh tế bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công và môi trường đầu tư- kinh doanh.

“Không chạy theo chỉ tiêu hình thức, tô hồng thành tích, mà phải lấy hiệu quả phát triển dài hạn và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương”- Tổng Bí thư nói, đồng thời lưu ý tuyệt đối không trông chờ, không ỷ lại vào Trung ương, không sao chép máy móc mô hình của nơi khác.

Thay vào đó, phải phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật và định hướng chung của Đảng.

“Địa phương nào để chậm trễ cải cách, để lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ thời cơ phát triển thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân”- người đứng đầu Đảng nhấn mạnh và cho rằng phát huy tốt vai trò tuyến đầu của chính quyền địa phương chính là điều kiện quan trọng để thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương của Trung ương với thực tiễn phong phú, đa dạng của từng vùng, từng địa phương, qua đó tạo nên sức bật phát triển đồng đều và bền vững cho cả nước.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, “kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu”. Việc phân công nhiệm vụ phải đi đôi với cơ chế kiểm tra, đánh giá và xử lý rõ ràng.

“Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui. Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc”- Tổng Bí thư nói thêm.

Ông nhấn mạnh không thể để tình trạng nghị quyết thì đúng, tổ chức thực hiện thì yếu, chậm trễ, hiệu quả thấp mà không có ai chịu trách nhiệm cụ thể.

“Không được phép để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia, bởi thời gian là nguồn lực phát triển đặc biệt quan trọng và không thể tái tạo, chậm trễ trong tổ chức thực hiện không chỉ làm lãng phí nguồn lực, mà còn làm giảm tốc độ và đánh mất thời cơ phát triển của đất nước”- Tổng Bí thư yêu cầu.

Ông đề nghị ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.

Theo đó, cần xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể.