Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu định hướng sửa đổi Điều lệ Đảng 07/02/2026 10:47

Sáng 7-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã quán triệt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng được đặt đúng vị trí "then chốt", triển khai quyết liệt, toàn diện cả về "xây" và "chống". Việc thực hiện 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng, ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hoàn thiện thể chế để "không thể" tham nhũng

Đặc biệt, kết quả đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vừa qua đã khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy trong lãnh đạo. Đây thực sự là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết đôi lúc chưa bắt kịp yêu cầu phát triển. Công tác cán bộ còn bất cập, việc kiểm soát quyền lực và quản lý cán bộ cấp chiến lược có mặt hạn chế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại hội XIV thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nội dung công tác xây dựng Đảng, đặc biệt nhấn mạnh ba giải pháp đột phá.

Một là, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện và năng lực hoạch định đường lối của Đảng. Hai là, vận hành hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình mới; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống". Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở. Ba là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp và kiểm soát quyền lực; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và nguồn lực trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với trên 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” – ông Lê Minh Hưng thông tin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam". Ảnh: CTV

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm”.

Trong đó, các cơ quan Trung ương như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... được giao chủ trì nhiều đề án quan trọng.

Đáng chú ý là việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số, hoàn thành vào tháng 12-2026; xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục liêm chính và hoàn thiện thể chế để "không thể" tham nhũng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hoàn thành trong năm 2027.

Tập trung xây dựng Đề án về đổi mới việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc ban hành nghị quyết và Chương trình tổng thể về hoàn thiện thể chế của Đảng giai đoạn 2025 - 2045, hoàn thành trong tháng 6-2026...

Ngoài ra còn có chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường, chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, hoàn thành trong năm 2026; Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, hoàn thành tháng 06-2026...

Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng Cương lĩnh chính trị tại Đại hội XV

Ông Lê Minh Hưng đánh giá qua 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng có thể khẳng định các quy định trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp, được rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành kịp thời, đáp ứng tình hình thực tiễn, được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thi hành nghiêm túc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: NGỌC THẮNG

Để đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết Đại hội XIV xác định sẽ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với Cương lĩnh chính trị tại Đại hội XV vào dịp 100 năm thành lập Đảng (năm 2030).

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Thành phần bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương, cấp ủy trực thuộc Trung ương và đại diện một số đảng bộ lớn, đặc thù.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực. Các nội dung nghiên cứu sửa đổi tập trung vào: Quy định miễn sinh hoạt đảng; lập tổ chức đảng ở nơi có đặc điểm riêng; tổ chức đảng trong Quân đội và Công an; thẩm quyền kiểm tra, giám sát và kiểm soát tài sản, thu nhập...

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, cơ quan rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng và các quy định về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, gửi về Ban trước ngày 14-2-2026 để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị.