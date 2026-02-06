Bão Penha đổ bộ Philippines, tiếp tục di chuyển về hướng Biển Đông 06/02/2026 08:56

(PLO)- Bão Penha đã đổ bộ vào đất liền Philippines, tiếp tục di chuyển hướng về phía Biển Đông và có chiều hướng suy yếu, song vẫn gây mưa lớn, gió mạnh, nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất rất cao.

Tối muộn ngày 5-2, bão Penha (tên tiếng Philippines là Basyang) đã đổ bộ lần đầu vào đất liền Philippines và gây ra lượng mưa đáng kể, tờ Rappler đưa tin.

Theo Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), bão Penha đã đổ bộ vào huyện Bayabas của tỉnh Surigao del Sur (đông bắc đảo Mindanao) vào khoảng 23 giờ 50 phút tối 5-2 (giờ Philippines, tức 22 giờ 50 phút tối cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tính đến 1 giờ sáng 6-2 (giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 6-2 theo giờ Việt Nam), tâm bão nằm trên khu vực gần TP Cabadbaran (tỉnh Agusan del Norte, đảo Mindanao) và tiếp tục di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Vùng mây do bão Penha (Basyang) gần như bao phủ toàn bộ Philippines vào lúc 1 giờ sáng ngày 6-2 (giờ địa phương) với vùng màu tím là tâm mưa chính. Ảnh: RAPPLER/NOAA

Do ma sát với mặt đất, tốc độ gió vùng gần tâm bão đã giảm nhẹ từ 75 km/giờ (cấp 9) xuống còn 65 km/giờ (cấp 8), song vẫn có thể có gió giật tới 90 km/giờ (cấp 10).

Mặc dù suy yếu đôi chút, bão Penha vẫn đang gây mưa lớn ở hơn 30 tỉnh thành của Philippines. Trong đó, các tỉnh vùng gần tâm bão đi qua có thể hứng lượng mưa lên tới hơn 200 mm. Nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất rất cao.

Lũ lụt tại tỉnh Iligan (phía bắc đảo Mindanao, Philippines) hôm 5-2 sau các trận mưa lớn do bão Penha (Basyang). Nguồn: X/Volcaholic

Lực lượng Tuần duyên Philippines đã kích hoạt cơ chế Nhóm Ứng phó thảm hoạ (DRG) để đảm bảo sẵn sàng triển khai ngay lập tức các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, đảm bảo an toàn hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm hoạ do ảnh hưởng của bão Penha.

Theo Cơ quan Khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA), bão Penha dự kiến sẽ đi qua các vùng biển bên trong quần đảo Philippines, có thể tiến sát hoặc đổ bộ vào tỉnh Cebu và tỉnh Negros Oriental (thuộc nhóm đảo Visayas ở miền trung Philippines).

Tối 6-2, bão Penha có thể tiến vào biển Sulu, băng qua phần phía bắc của tỉnh Palawan ở tây nam Philippines và hướng về Biển Đông.

Tuy nhiên, có thể ngay trong tối 6-2 bão Penha sẽ suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Ngay khi tiến vào Biển Đông trong chiều hoặc tối ngày 8-2, áp thấp nhiệt đới này có thể tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.