Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành từ trần 06/02/2026 20:05

(PLO)- Sáng 6-2, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành đã từ trần, hưởng thọ 97 tuổi, khép lại cuộc đời cống hiến bền bỉ cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước.

Theo thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã từ trần sáng ngày 6-2, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành là người gắn liền với những bước chuyển mình quan trọng của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Ảnh: VCCI

Theo VCCI, ông Đoàn Duy Thành là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng đối với tiến trình đổi mới kinh tế và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cả cương vị quản lý nhà nước lẫn khi trực tiếp tham gia lãnh đạo tổ chức đại diện doanh nghiệp, ông luôn theo đuổi nhất quán mục tiêu tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy hội nhập. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với giới doanh nhân và những người làm công tác xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp.

Sinh ngày 15-9-1929 tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng), trong một gia đình có truyền thống yêu nước, ông sớm tham gia cách mạng và trưởng thành qua nhiều cương vị công tác. Trong suốt quá trình hoạt động, ông được biết đến là cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới, quyết đoán và luôn đặt lợi ích chung lên trên hết.

Ông Đoàn Duy Thành nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

Ở địa phương, trên cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông ghi dấu ấn bằng những chủ trương mạnh dạn nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân như dự án khai hoang, đắp đê Đình Vũ, hình thành các vùng dân cư mới, hay phong trào “ngói hóa nông thôn”. Cách làm linh hoạt, sát thực tế đã góp phần thay đổi diện mạo địa phương trong giai đoạn còn nhiều khó khăn.

Khi đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, ông tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một nhà điều hành kinh tế trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Những quyết sách như nhập khẩu vàng để góp phần kiềm chế lạm phát, đồng thời từng bước xóa bỏ cơ chế độc quyền ngoại thương, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu đã giúp khơi thông dòng chảy thương mại, tạo điều kiện cho sản xuất - kinh doanh phát triển.

Đặc biệt, trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) từ năm 1987 đến 1990, ông tham gia thúc đẩy các chính sách cải cách kinh tế quan trọng, tháo gỡ rào cản cơ chế bao cấp, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Những đóng góp này góp phần đặt nền móng cho môi trường kinh doanh cởi mở hơn trong thời kỳ đổi mới.

Một trong những dấu ấn nổi bật và bền bỉ nhất của ông gắn liền với vai trò Chủ tịch VCCI. Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam còn non trẻ, thiếu sự liên kết và tiếng nói đại diện thống nhất, ông đã dành nhiều tâm huyết xây dựng và phát triển tổ chức này theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Dưới sự lãnh đạo của ông, VCCI từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp.

Ông chú trọng mở rộng các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, từ xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác, đến tham gia góp ý, kiến nghị chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, VCCI cũng được thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng uy tín với các đối tác nước ngoài, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường và hội nhập sâu rộng hơn.

Với cách điều hành gần gũi, sâu sát thực tiễn, ông luôn lắng nghe tâm tư, khó khăn của doanh nghiệp và coi sự phát triển của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức. Hình ảnh một nhà lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm, kiên trì bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp đã để lại nhiều tình cảm trân trọng trong lòng các thế hệ cán bộ VCCI và giới doanh nhân.

Sự ra đi của nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành là mất mát lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Những đóng góp bền bỉ của ông cho tiến trình đổi mới kinh tế và cho sự trưởng thành của VCCI sẽ luôn được ghi nhớ như một dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức và của doanh nghiệp Việt Nam.