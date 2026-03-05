Thời sự

Chân dung Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử ĐBQH khóa XVI tại TP.HCM

(PLO)- Ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 TP.HCM.

Ông Lê Khánh Hải ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 TP.HCM, gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành; và các Xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn.

4-Le-Khanh-Hai-tieusu.jpg
4-Le-Khanh-Hai-cthd.jpg

Dòng sự kiện: Hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM

Xem thêm
NGUYỄN THẢO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#Lê Khánh Hải #Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước #đại biểu Quốc hội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm