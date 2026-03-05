Chân dung Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử ĐBQH khóa XVI tại TP.HCM 05/03/2026 08:48

(PLO)- Ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 TP.HCM.

Ông Lê Khánh Hải ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 TP.HCM, gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành; và các Xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn.