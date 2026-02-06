Điều tra: Xe cứu thương kêu cứu - Bài 2: Từ chở đi chơi, đi nhậu đến chở chó, xe máy

(PLO)- Tiếp tục hành trình thâm nhập thế giới xe cứu thương dịch vụ, Pháp Luật TP.HCM ghi nhận nhiều xe mở đèn, còi ưu tiên để chở khách đi nhậu, đi massage, thậm chí là để giao xe máy…

Ngày 23-12, do khách hàng cần đi gấp đến xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), anh Bảo – tài xế dịch vụ công nghệ (biển vàng) đã liên hệ Ngọc (chủ một gara chuyên sửa xe, mua bán xe cứu thương cũ ở phường Tam Hiệp, Đồng Nai) nhờ giới thiệu xe cứu thương để khách “đi cho nhanh”. Ngọc gửi số điện thoại 0974.252.xxx và dặn: “Anh ấy tên Quyền… làm việc trực tiếp luôn nha”.

Anh Bảo gọi cho Quyền, đặt vấn đề cần đi gấp từ phường Long Bình đến khu vực ngã ba Dầu Giây. Anh giải thích rằng xe mình là xe dịch vụ biển vàng, không dám chạy nhanh vì sợ CSGT xử phạt, trong khi khách cần đi gấp.

Đầu dây bên kia, Quyền báo giá chặng Long Bình – Dầu Giây (khoảng 40 km) hết 1,2 triệu đồng. Nếu đi khứ hồi thì “giá cũng vậy” nhưng nếu khách đi thêm chiều về thì tài xế có thể đậu lại chờ khoảng 1 giờ.

Đáng chú ý, “khách VIP” của anh Bảo không chỉ đi người không mà còn đề nghị chở thêm một xe máy độ chế không giấy tờ để giao cho khách. Người khách này tiết lộ với tài xế là vì sợ bị kiểm tra nên để lên xe cứu thương cho an toàn và Quyền đồng ý gần như không do dự. Sau khi thỏa thuận, anh Bảo gửi số khách cho Quyền để kết bạn Zalo.

Khoảng 15 phút đợi, xe cứu thương chạy đến điểm hẹn, tài xế thao tác thành thạo, hướng dẫn đưa xe lên thùng, sắp xếp gọn gàng như việc đã làm thường xuyên. Khi PV muốn chụp ảnh xác nhận, tài xế từ chối: “Thôi đừng có chụp”, rồi đóng cửa xe.

Trước khi khởi hành, trong vai bạn của vị khách V.I.P, PV tỏ ý xin đi cùng “cho vui” và được tài xế đồng ý.

Trên hành trình, PV hỏi tài xế xe cứu thương này là của bệnh viện (BV) hay tư nhân, Quyền trả lời: “Của công ty cổ phần dịch vụ y tế”. Theo Quyền, xe của anh ta đã có hợp đồng vận chuyển bệnh nhân cho một BV lớn tại Đồng Nai.

Quyền còn nói có “công ty cổ phần dịch vụ y tế có bảng giá” rõ ràng: nội thành khoảng 400.000 đồng, đi xa tùy chặng. Điều này cho thấy mô hình “công ty dịch vụ” đang vận hành như một đội xe riêng, vừa phục vụ BV vừa phục vụ khách ngoài.

Đáng chú ý, trên đường chở khách V.I.P xuống Dầu Giây, khi đến địa bàn xã Trảng Bom, vị khách V.I.P gợi ý Quyền ghé quán nhậu “làm vài lon”. Không chần chừ, Quyền cùng khách tấp vào một nhà hàng ở trung tâm xã Trảng Bom. Tại đây, cả khách và tài xế gọi bia, thức ăn để nhậu. Hình ảnh chúng tôi ghi lại cho thấy tại “buổi nhậu giao lưu” giữa khách và tài xế mỗi người đã uống hết năm lon bia.

Sau khi uống hết năm lon bia, khách V.I.P tiếp tục rủ Quyền và PV đi massage ở một cơ sở gần đó. Tài xế đồng ý đi cùng mà không một chút do dự.

Trong những ngày thâm nhập phản ánh nạn sử dụng xe cứu thương bát nháo, ngày 26-12, PV tiếp tục trong vai người cần xe cứu thương dịch vụ để đi gấp lên Tây Ninh. Chúng tôi được anh Hùng là tài xế lái xe dịch vụ giới thiệu cho một số điện thoại.

Gọi vào số 0846.879.xxx, gặp một người xưng tên Hữu, đội trưởng đội xe cấp cứu của một BV lớn. Hữu ra giá cho chúng tôi đi bằng xe cứu thương, có bật đèn còi để đi cho nhanh từ Đồng Nai lên Tây Ninh và ngược lại hết 4,5 triệu đồng. Người này cho biết hiện tại, xe đang đậu ở BV Đồng Nai. Sau khi thoả thuận và chốt giá, Hữu cử tài xế Tiến đến đón chúng tôi.

Khởi hành từ cổng sau BV Đồng Nai, chiếc xe lao vút ra đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 1K), để hướng về cầu vượt Linh Xuân. Trên đường đi, PV dễ dàng ghi nhận lái xe bật đèn, còi ưu tiên liên tục. Tài xế tên Tiến này còn nghe điện thoại khi đang lái, có đoạn vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, tạo cảm giác như “không ai được quyền cản”.

Khi đến cầu vượt Linh Xuân, PV viện cớ người bạn đi cùng có việc gấp nên yêu cầu Tiến quay về Biên Hoà. Trước khi xuống xe, PV được Tiến yêu cầu thanh toán 600.000 đồng cho hành trình từ BV Đồng Nai đến ngã tư Linh Xuân và ngược về.

Cũng trong chiều 26-12, PV tiếp cận Công ty TNHH Vệ sĩ Bảo An 117 (xã An Phước, Đồng Nai). Tại trụ sở này, chúng tôi thấy ngay hai chiếc xe cứu thương đang đậu sẵn phía trước.

Nhanh chóng được mời vào bên trong, chúng tôi ghi nhận có một số thanh niên. Những người này cho biết giám đốc tên Lợi hiện đi vắng và hỏi chúng tôi cần gì. Khi bày tỏ ý định thuê một xe cứu thương của công ty để đi Biên Hoà (cách công ty 20 km) gấp thì một thanh niên điện thoại gọi cho Lợi. Trong cuộc điện thoại, Lợi hỏi cần đi đâu, chúng tôi nói đi Biên Hoà và ra giá 1 triệu đồng hai chiều. Lợi yêu cầu trả trước 500.000 đồng đồng và điều hai thanh niên mặc trang phục vệ sĩ, trang bị công cụ hỗ trợ như gậy cao su, mũ bảo hộ rồi lấy xe, bật còi, đèn chạy nhanh về hướng Biên Hoà.

Trên xe, tài xế tự giới thiệu tên Cường và không quên giới thiệu đội trưởng của mình là “anh Lợi”. Cũng theo Cường, cơ sở này có nhiệm vụ chính là “hỗ trợ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51”.

Trên đường đi, PV đề nghị ghé phường Long Bình chở theo một con chó để “tặng đồng nghiệp”, Cường đồng ý và tiếp tục lái xe cứu thương, vẫn bật đèn ưu tiên, rẽ nhanh vào một con hẻm rồi đưa con chó lên băng sau và tiếp tục hành trình.