Thâm nhập đường dây 'mèo tặc' - Bài 3: Giáp mặt kẻ trộm, nghe cách ra giá chuộc mèo

Trong vai người đi tìm thú cưng bị mất, nhóm PV tiếp cận tận các nhóm “mèo tặc” hoạt động ở trung tâm TP.HCM. Chúng tôi chứng kiến cảnh giao dịch, nghe những “bí kíp" ra giá chuộc mèo để “khổ chủ” rơi vào bẫy.

Khoảng 5 giờ sáng 7-10, trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, khung cảnh tĩnh mịch của buổi sớm bị phá vỡ bởi tiếng "meo meo: yếu ớt vang lên từ những bao tải màu vàng và túi lưới đặt dưới chân hai người đàn ông và một phụ nữ. Họ đứng tản ra, chờ đợi...

Trong vai người đi tìm chó bị mất trộm, chúng tôi tiến lại gần, hỏi: “Khách nhờ em đi tìm chuộc con chó”. Người phụ nữ chừng 50 tuổi, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Mất ở đâu, hồi nào?” (sau này chúng tôi xác định bà này tên là N.T.N.H).

Khi nghe nói con chó bị mất hôm qua, bà H hỏi tiếp: “Mất mấy giờ?”. Một người đàn ông mặt góc cạnh tiến đến, tỏ vẻ khó chịu: “Cái gì đó?”. Bà H liền đáp: “Em đâu biết gì đâu anh”. Rồi bà quay sang hỏi chúng tôi: “Mất lúc mấy giờ?”.

Chúng tôi nói dối rằng mất khoảng 2 giờ đêm, tại khu vực quận 1 cũ. Bà H khẳng định ngay: “Hai giờ đêm là "lính" Bình Thạnh rồi, chứ ở đây 2 giờ không dám ra quận Nhất đâu”. Câu nói ngầm thể hiện việc phân chia lãnh địa và giờ giấc hoạt động của các nhóm “mèo tặc” trong thành phố.

Theo Th - một người có nắm bắt rõ về các mánh lới, thủ đoạn của nhóm "mèo tặc", những tay “có tiếng” trong giới là ông T và D, từng có “lò” hoạt động ở khu vực đường Lê Hồng Phong, nơi nổi tiếng là chợ bán và chuộc chó, mèo cảnh. Khoảng tháng 5 đến tháng 6, giới này đồn nhau rằng nhóm T - D bị bắt vì “vớ” nhầm chó cảnh của ai đó rồi xảy ra xô xát.

“Lính bà B.H hẻm 88 cầu Calmette đi bắt chó cảnh. Chủ chó sau đó tìm đến lò chó của T trên đường Lê Hồng Phong để chuộc. Do đã “qua tay” nên đến tay khách là giá chuộc 5 triệu đồng nhưng khách chỉ chịu 2,5 triệu nên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm ra giá chuộc. Công an sau đó vào cuộc xử lý...” - Th nói.

Sau đó, các nhóm hoạt động kín đáo hơn. Th cho biết thêm, hiện ông N.B mới là đầu nậu lớn nhất TP.HCM, chỉ huy hàng chục “lính” chuyên đi đặt bẫy, thu gom và bán mèo theo đường dây khép kín.

Sáng hôm sau, 7-10, chúng tôi tiếp tục đóng vai người muốn học nghề. Người phụ nữ mà sau này chúng tôi xác định tên là P.T.K.L (người quen mặt ở “chợ mèo” Cầu Ông Lãnh(, tỏ ra cởi mở và sẵn sàng “truyền nghề”.

“Muốn làm nghề này phải khỏe, phải gan. Đi đêm, luồn hẻm, leo rào, cực lắm chứ không dễ đâu" - bà L nói và cho biết người mới muốn nhập nghề không được đi một mình mà phải có người quen dẫn dắt, giới thiệu thì “đầu trên mới nhận”.

“Nếu em muốn làm, phải có người dắt đi vài bữa rồi anh N.B mới phát đồ nghề, chỉ điểm bẫy. Không ai biết em là ai thì ai dám nhận?” - bà L nói.

Theo bà, người mới chỉ được phát bẫy và túi chuyên dụng khi được “đầu nậu” chấp nhận. Các túi này là loại lưới mềm, màu đen, có dây rút, chỉ cần lia nhanh là bắt gọn được mèo.

Bà L vừa thu mua mèo từ các đầu mối nhỏ, vừa tự đi đặt bẫy. Những người như bà thường nắm thông tin từng khu vực, giờ giấc hoạt động của các “đội lính mèo tặc”, thậm chí biết rõ ai đang giữ mèo nào, ở đâu.

Một nguồn tin cho biết, ông N.B, người được xem là “ông trùm”, ngụ tại TP Thủ Đức cũ, điều hành hàng chục “lính” rải khắp quận 1, quận 4, quận 5, quận 8, Bình Chánh cũ… Mỗi người được chủ lò cung cấp 15 đến 20 bẫy và thời điểm đi đặt bẫy khoảng 1 đến 2 giờ sáng và đến 4 giờ thì gom “hàng” về điểm tập kết, chờ ông N.B đến thu mua.

“Mỗi ngày, số mèo gom được có thể lên tới vài tạ là chuyện thường” - Th kể. “Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, ông N.B sẽ chạy xe qua Cầu Ông Lãnh để lấy hàng trước khi đường phố đông đúc để tránh gây chú ý”.

Ngoài ông N.B, còn có bà B.H, chuyên thu gom chó cảnh ở khu vực hẻm 88 gần cầu Calmette. Người đi bẫy mèo nếu gặp chó cảnh cũng bắt luôn, mang bán lại cho bà. "Hàng" sau đó được đưa đến các điểm chuộc chó mèo ở đường Lê Hồng Phong - nơi từng là “chợ chuộc thú cưng” của TP.HCM.

Theo những người trong giới, việc chuộc thú cưng hoạt động như dịch vụ ngầm. Khi có người mất mèo, chỉ cần cung cấp địa chỉ, thời gian bị mất và ảnh, chủ lò dễ dàng xác định “lính” nào bắt được, do đã có phân công địa bàn từ trước. Từ đó, họ đưa ra giá chuộc, thường từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy giá trị con mèo và mức độ gấp gáp của chủ.

Mới đây, do cơ quan chức năng bắt đầu để ý, các nhóm chuộc thường sẽ tìm hiểu tài khoản mạng xã hội của nạn nhân, tự liên hệ và lấy lý do: “Nhặt được hoặc mua được con mèo, chó nào đó nhìn giống của bạn, nếu muốn mua, chuộc lại thì giao dịch".

Chợ mèo trên mé rạch Bến Nghé đoạn giáp Cầu Ông Lãnh là nơi các “mèo tặc” tụ họp mỗi sáng. Từ 4 giờ, khu vực này đã rộn ràng tiếng nói cười xen lẫn tiếng mèo kêu, túi mèo chất đầy trên lề đường. Địa điểm nằm khuất dưới chân cầu, khó bị phát hiện.

Trong lần chúng tôi tiếp cận, bà H gọi một người đàn ông chừng 50 tuổi, mặc áo xe ôm công nghệ đến xem hình con chó mà PV đưa ra (sau này chúng tôi xác định là N.T.B, 52 tuổi, ngụ Nhà Bè cũ). Do nhiều lần PV tiếp cận nên ông N.T.B quen mặt, tỏ ra cảnh giác liền nói lảng: “Cái này ra ngoài Lê Hồng Phong hỏi đi”.

Khi chúng tôi nhắc lại chuyện từng hỏi về chó bị mất, ông N.T.B nhìn ảnh qua điện thoại rồi nói: “Này Husky mà”. Đứng gần đó, bà H, chen vào: “Hôm qua cũng có thằng L đánh ở quận 4 lúc 2 giờ đó”. Rồi bà nói nhỏ với chúng tôi: “Nó không dám chuộc đâu, hôm đó nó kêu tao canh giùm con chó bên quận 4 đó”.

Ông T.B tỏ vẻ khó chịu nói: “Anh đâu làm mấy cái này nữa đâu, mấy tháng nay tụi nó kiếm tao hoài”. Rồi ông ta văng tục, chỉ đường cho chúng tôi vào hẻm 88 gần cầu Calmette, đó là nơi ở của bà B.H - một đầu mối có tiếng trong việc thu gom mèo, chó cảnh và nơi “làm ăn uy tín” có thể giúp chuộc thú cưng.

Bà H sau đó tiến lại gần và nói nhỏ: “Khung 2 giờ, nhóm tui không lên quận 1 đâu, đợi ông N.B tới đi, ổng cho số đội chuyên đánh khu quận 1”.

Theo bà H, nhóm của bà chỉ “đánh mèo”, không thâu chó. “Chó thì gọi cánh khác, còn mèo thì cứ hỏi ông N.B là ra hết. Từ quận 8, quận 7, Thủ Đức, Nhà Bè… đều của ổng” - bà nói và khoe hôm qua "lính của ông N.B" ở Huỳnh Tấn Phát chuộc một con mèo 4 triệu.

Khi chúng tôi hỏi về giá chuộc, bà nói: “Tùy con, có con 3-4 triệu, có con 1 triệu rưỡi, 2 triệu cũng có. Chủ càng cưng thì giá càng cao. Có người khóc lóc năn nỉ, bị tụi nó ‘đập’ cho xây xẩm luôn (tức ra giá chuộc cao chót vót - PV)”.

Bà kể thêm câu chuyện về một cô gái bị mất cặp mèo cảnh, vì quá lo lắng nên bị lừa hai lần: lần đầu chuyển 5 triệu cho người giả danh “giữ mèo”, lần sau thêm 5 triệu nữa, cuối cùng mất trắng 10 triệu. Trong khi cặp mèo thật sự đang nằm trong tay ông N.B và được chuộc lại chỉ với 3 triệu đồng. “Bởi vậy phải chuộc chỗ uy tín như chỗ tui hay chỗ ông N.B, chứ chuyển linh tinh là mất hết” - bà H nhấn mạnh.

Bà còn truyền kinh nghiệm: “Phải đưa hình con mèo, xác định đúng mới chuộc. Mèo kiểng thì người ta không làm thịt đâu, để lại cho chuộc hết. Nhưng phải điện liền, chứ để trễ là người ta dạt ra ngay (tức đưa vào lò thịt - PV)".

(Kỳ sau: Dính bẫy khi đi "chuộc" chó, mèo bị trộm. Chỉ sau vài phút đăng tin tìm chó, mèo bị mất, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo rất tinh vi, buộc chủ thú cưng mất hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để "chuộc" lại