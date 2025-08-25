Bắt được 'mèo tặc' trong đêm 25/08/2025 18:27

(PLO)- Trong lúc tuần tra, lực lượng công an phát hiện một thanh niên mang theo 19 chiếc bẫy để đi đặt bắt mèo trong đêm.

Ngày 25-8, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết thời gian gần đây tình trạng trộm cắp chó mèo đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Bình Phước.

Kẻ trộm lợi dụng đêm tối dùng bẫy tự chế để săn bắt chó mèo rồi đưa đi tiêu thụ.

Rạng sáng 21-8, công an đang tuần trên địa bàn đã phát hiện HTP (34 tuổi, thường trú Cần Thơ) đi xe máy chở theo một chiếc giỏ lớn có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng phát hiện P mang theo 19 chiếc bẫy mèo tự chế và thức ăn đã chế biến để đặt bẫy mèo.

Một nghi can bị bắt khi đang đi đặt bẫy mèo. Ảnh: CA

Nghi can khai do không có việc làm ổn định nên hàng đêm đi xe máy mang bẫy mèo đặt trước hàng rào, ngõ hoặc ven đường nơi mèo thường qua lại. Sau đó đứng cách xa để quan sát, nếu mèo mắc bẫy thì gom lại, bỏ vào bao tải chở đi tiêu thụ.

Mỗi đêm, P đặt bẫy bắt được hàng chục con mèo khoảng 20 - 30 kg bán trung bình 40.000 – 60.000 đồng/kg.

Công an phường Bình Phước khuyến cáo bà con nên tránh thả rông mèo ngoài sân vườn vào ban đêm. Đồng thời, cần gắn đèn chiếu sáng, lắp camera trước cổng để tăng khả năng quan sát. Nếu phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho Công an phường theo số điện thoại: 02713 879750 để phối hợp xử lý kịp thời.