2 thanh niên dùng súng tự chế bắn trộm chó giữa khu dân cư 22/08/2025 21:40

Khoảng 19 giờ 10 tối 22-8, tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, camera an ninh của một hộ dân đã ghi lại cảnh hai thanh niên manh động, dùng cả súng tự chế để bắn trộm chó.

Video: Hai thanh niên dùng súng tự chế bắn trộm chó bất thành.

Camera ghi lại cho thấy, hai thanh niên chở nhau trên xe máy 63AH-03868 chạy vào hẻm Phật Huệ Tự, ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa.

Khi phát hiện một con chó đứng trước cổng nhà dân, cả hai quay đầu xe lại. Lúc này, thanh niên ngồi sau rút súng tự chế bắn về phía con chó. Tuy nhiên, do con vật kịp tránh né và tiếng chó sủa liên hồi làm người dân chú ý nên hai thanh niên này bỏ chạy khỏi hiện trường.

Anh ĐMN (ngụ ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa) - chủ nhà có gắn camera kể: “Nghe chó sủa dữ dội, tôi mở camera thì thấy hai kẻ dùng súng bắn chó nhà mình. Rất may nó chạy kịp, nếu không thì mất rồi. Không ngờ trời vừa tối mà bọn trộm chó liều lĩnh ở giữa khu dân cư”.

Một người đã phát bình luận về việc bị mất trộm chó ngay sau đó.

Sau sự việc, anh N đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng. Ngay lập tức, một người dân khác cho biết đã mất chó vào lúc 19 giờ 35 cùng ngày tại công viên Thủ Thừa (cách nhà anh N chỉ 1 km). Nhân chứng cũng xác nhận có thấy hai thanh niên bế chó lên xe rồi tẩu thoát.

Clip đồng thời đã được gửi đến Công an xã Thủ Thừa. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được hai thanh niên đi xe máy dùng súng bắn trộm chó và đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn trộm chó ngày càng liều lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong nhân dân.