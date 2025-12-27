Tiếng kêu tuyệt vọng trong vụ cháy nhà làm 4 người tử vong: 'Chị cứu em với!' 27/12/2025 19:51

(PLO)- Khi cháy nhà, người vợ cầu cứu tuyệt vọng qua điện thoại, còn người chồng dùng thân mình làm lá chắn bảo vệ con út.

Ngày 27-12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm bốn người trong gia đình tử vong ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú vào rạng sáng cùng ngày.

Cuộc gọi 41 giây và lời cầu cứu trong tuyệt vọng

Người dân xã Hòa Phú vẫn chưa hết bàng hoàng, xót thương trước hậu quả đau lòng của vụ cháy.

Người dân, lực lượng chức năng đập xuyên hai bức tường để cứu các nạn nhân. Ảnh: N.H

Bà Quyên (41 tuổi, ngụ xã Hòa Phú), hàng xóm sát vách nhà nạn nhân HKD (35 tuổi), kể: hơn 2 giờ sáng, bà ngửi thấy mùi khói nồng nặc nên gọi cả nhà dậy chạy ra ngoài quan sát.

Khi ra ngoài đường, bà Quyên thấy lửa bốc lên dữ dội bên nhà anh D. Cùng với nhiều người hàng xóm, gia đình bà Quyên dùng vòi xịt nước, cố gắng dập lửa.

Nhiều người cố gắng phá cửa để cứu những người bên trong căn nhà bị cháy. Tuy nhiên, cửa chính bị khóa trái, không thể mở hoặc phá.

Hai chiếc búa tạ mà người dân dùng để đập tường cứu người. Ảnh: N.H

Sau đó, sáu người đàn ông dùng búa tạ, cùng lực lượng chức năng cố gắng đập tường từ phía nhà bà Quyên xuyên qua để cứu các nạn nhân. Dù cố gắng hết sức nhưng vị trí đầu tiên tường quá chắc, không ai đập được, phải tìm vị trí khác mới đập xuyên được.

Bà Quyên kể lại trong nước mắt trong lúc hỗn loạn, bà nghe được cuộc điện thoại cuối cùng của con dâu bà (tức chị TTKN) gọi cho mẹ chồng.

“Tôi nghe rõ tiếng chị N kêu cứu khi gọi cho mẹ chồng. Chị ấy nói mấy tiếng rồi im bặt. Bên ngoài, chúng tôi cố gắng động viên người mẹ…Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đau lòng”- chị Quyên nói trong nước mắt.

Căn nhà tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: N.H

Chị Đặng Thị Mỹ Nga cũng chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút cuối cùng nghe giọng chị N cầu cứu.

Theo chị Nga, khoảng gần 3 giờ sáng, chị nghe tiếng nổ đùng đùng liên tiếp như pháo hoa xé toạc đêm vắng. Khi thấy ngọn lửa bùng cháy tại nhà chị N, chị Nga lập tức gọi cho hàng xóm để hỏi thăm.

“Tôi hỏi N có ra được bên ngoài chưa. Lúc đó, N trả lời: “Chị cứu em với” rồi im bặt. Cuộc gọi của tôi với N chỉ vỏn vẹn 41 giây”- chị Nga kể.

Chị Nga đã gọi cho chị N khi xảy ra vụ cháy nhà. Ảnh: N.H

Sau đó, chị Nga và người thân liên tục gọi lại cho vợ chồng nạn nhân nhưng không ai nghe máy.

Một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy rồi gọi cứu hỏa là ông Nguyễn Hữu Phiên (55 tuổi), ở đối diện nhà nạn nhân.

Theo ông Phiên, khoảng 20 phút sau cuộc gọi của ông, bốn xe chữa cháy, xe phun nước xuất hiện, dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, khói đen trong căn nhà bị cháy bốc lên mù mịt, kèm mùi hôi nồng nặc gây khó thở.

Theo ông Phiên, khi cảnh sát và người dân vào bên trong, ai nấy đều xót xa khi thấy cảnh anh D ôm chặt lấy đứa con nhỏ vào lòng, dùng thân thể của mình để che chở, ngăn sức nóng của ngọn lửa, khói độc cho con.

Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: N.H

Cảnh sát đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bốn người trong gia đình anh D đã tử vong; chỉ duy nhất đứa con trai một tháng tuổi sống sót.

“Tôi biết sống sao đây”?

Cách căn nhà bị cháy chưa đầy 1 km, cha anh D là ông Cảnh thất thần trước tang lễ của gia đình con trai.

Theo ông Cảnh, sáng sớm ông nhận tin báo về vụ cháy nên cùng vợ lật đật chạy đến nhà con trai. Tuy nhiên, khi đến nơi, trước mắt ông là cảnh lửa cháy dữ dội, khói đen bốc cao.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bìa phải), kiểm tra tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.H

“Vợ chồng tôi chỉ còn biết gào tên con, cháu trong vô vọng. Mọi người ai cũng cố dập lửa nhưng không thể. Chỉ trong phút chốc, cả gia đình nhỏ của con tôi không còn nữa… Tôi biết sống sao đây”- giọng người cha nghẹn lại.

Ông Cảnh nói thêm anh D là con trai út của vợ chồng ông. Nhiều năm qua, gia đình anh D buôn bán thiết bị điện nước.

Hiện gia đình đang làm thủ tục chuyển cháu nội 1 tháng tuổi, người duy nhất sống sót trong vụ cháy đến điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: N.H

Cùng ngày, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân.

Khi kiểm tra hiện trường vụ cháy nhà, ông Thái nói vụ việc rất đau lòng, cũng là bài học rất đắt giá về phòng cháy chữa cháy.

Ông Thái cho rằng mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần chủ động kiểm tra, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy để ứng phó ngay từ bên trong, tránh để xảy ra thiệt hại lớn.

Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện trong ngày 27-12. Ảnh: N.H

Ngoài ra, các gia đình cần tính toán về lối thoát hiểm trong nhà, phòng khi hỏa hoạn có thể thoát ra kịp thời.

Đối với các cửa hàng kinh doanh vật dụng dễ cháy, ông Thái yêu cầu cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống báo động để kịp thời xử lý ban đầu. Bất kỳ ai cũng không được chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ 55, ngày 27-12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 56, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú làm bốn người trong một gia đình tử vong nghi do ngạt khí.

Các nạn nhân tử vong gồm vợ chồng anh HKD (35 tuổi)- chị TTKN (28 tuổi) cùng hai con là HBH (8 tuổi), HBL(4 tuổi). Riêng bé trai 1 tháng tuổi (con trai út của vợ chồng anh D) còn sống sót, đang được cấp cứu tại bệnh viện.