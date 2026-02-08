Nhóm mua bán ma túy liên tỉnh cất giấu 4 khẩu súng trong vườn nhà 08/02/2026 16:10

(PLO)- Cảnh sát triệt phá nhanh nhóm nghi phạm mua bán, sử dụng chất ma túy liên tỉnh và tàng trữ bốn khẩu súng quân dụng được chôn giấu sau vườn nhà.

Ngày 8-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, triệt xóa nhóm nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhóm nghi phạm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Ảnh: QH

Thông tin ban đầu, chiều 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng, bắt quả tang Phạm Trung Hiếu (41 tuổi, ngụ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) đang nhận một kiện hàng, bên trong chứa hai bịch nghi là ma túy khay và ma túy thuốc lắc.

Khám xét ô tô của Hiếu, cảnh sát thu giữ thêm bốn bịch nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận toàn bộ số tang vật thu giữ đều là ma túy. Anh ta đang đi nhận hàng theo chỉ đạo của Lê Minh Dũng (38 tuổi, ngụ xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng).

Tiếp tục truy xét, cơ quan công an bắt giữ Dũng.

Làm việc với công an, Dũng khai đặt mua ma túy từ Trần Lê Quốc Duy (20 tuổi, ngụ xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa).

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 5-2, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa Duy về làm việc.

Số súng quân dụng và hung khí thu giữ tại nhà Lê Trung Huy. Ảnh: QH

Quá trình đấu tranh, Duy thừa nhận là người chuyển ma túy cho Dũng. Đồng thời khai nhận có tham gia vào vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đầu tháng 12-2025 tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Mở rộng đấu tranh truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công tỉnh Khánh Hòa đã xác định được danh tính nhóm thanh niên dùng súng, hung khí gây rối.

Khám xét nhà Lê Trung Huy (43 tuổi, ngụ phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa), cảnh sát phát hiện bốn khẩu súng, nghi là vũ khí quân dụng cùng hai viên đạn và một số hung khí như kiếm nhật, dao, rìu các loại được giấu trong ống nhựa PVC chôn lấp ở sau nhà nghi phạm này.