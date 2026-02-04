Nhậu say rồi rủ bạn đi trả thù, cả 2 bị khởi tố tội giết người 04/02/2026 15:00

(PLO)- Sau chầu rượu ngà ngà say, Thông nhớ việc có mâu thuẫn với anh C nên rủ thêm bạn mang hung khí đi trả thù.

Ngày 4-2, lãnh đạo Công an xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thông (27 tuổi) và Nguyễn Duy Liêm (25 tuổi, cùng ngụ xã Anh Dũng) để điều tra về hành vi giết người.

Thông và Liêm bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: AD

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ trước, ngày 5-10-2025, sau khi uống rượu bia, Thông đã rủ Liêm đi tìm anh NNC (ngụ xã Anh Dũng) để trả thù.

Khi gặp, Thông và Liêm đã sử dụng hung khí tấn công anh C, gây đa chấn thương vùng đầu, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng nạn nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, kết quả giám định thương tích, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định tố tụng nêu trên đối với hai nghi can.