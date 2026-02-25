Nữ tạp vụ hẹn chủ nợ vào nhà nghỉ rồi dùng dao tấn công nạn nhân 25/02/2026 14:04

(PLO)- Nữ tạp vụ một trường đại học ở Đắk Lắk hẹn chủ nợ vào nhà nghỉ rồi bất ngờ tấn công nạn nhân.

Ngày 25-2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang thụ lý, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với H.B (32 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Con dao liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Theo xác minh ban đầu, trong quá trình làm tạp vụ tại trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, B có quen biết với anh T (là sinh viên trong trường).

Từ ngày 18-12-2019 đến ngày 5-11-2025, anh T nhiều lần cho B vay tiền và vàng, với tổng số tiền 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận: Nếu B không trả nợ, sẽ phải chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ cho anh T để trừ nợ.

Tuy nhiên, B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết. Anh T nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp bố mẹ B để làm việc.

Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, B nảy sinh ý định tấn công anh T nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khoảng 11 giờ ngày 7-2-2026, B mang theo một con dao dài khoảng 15 cm, giấu trong túi áo khoác.

Sau đó, nữ tạp vụ này nhắn tin hẹn gặp anh T tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột để nói chuyện nợ nần.

Anh T rủ thêm một người bạn đi cùng và chờ tại sảnh nhà nghỉ. Khi anh T cùng B vào phòng, nữ tạp vụ bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của chủ nợ.

Tuy nhiên, anh T tránh né được, các nhát dao chỉ gây xây xước ở vùng cổ và đầu. Khi B tiếp tục tấn công, anh T đã chống trả, đẩy ngã người này và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao cho cơ quan công an.