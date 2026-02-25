Nữ tạp vụ hẹn chủ nợ vào nhà nghỉ rồi dùng dao tấn công nạn nhân

Ngày 25-2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang thụ lý, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với H.B (32 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).
Theo xác minh ban đầu, trong quá trình làm tạp vụ tại trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, B có quen biết với anh T (là sinh viên trong trường).
Từ ngày 18-12-2019 đến ngày 5-11-2025, anh T nhiều lần cho B vay tiền và vàng, với tổng số tiền 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.
Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận: Nếu B không trả nợ, sẽ phải chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ cho anh T để trừ nợ.
Tuy nhiên, B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết. Anh T nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp bố mẹ B để làm việc.
Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, B nảy sinh ý định tấn công anh T nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Khoảng 11 giờ ngày 7-2-2026, B mang theo một con dao dài khoảng 15 cm, giấu trong túi áo khoác.
Sau đó, nữ tạp vụ này nhắn tin hẹn gặp anh T tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột để nói chuyện nợ nần.
Anh T rủ thêm một người bạn đi cùng và chờ tại sảnh nhà nghỉ. Khi anh T cùng B vào phòng, nữ tạp vụ bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của chủ nợ.
Tuy nhiên, anh T tránh né được, các nhát dao chỉ gây xây xước ở vùng cổ và đầu. Khi B tiếp tục tấn công, anh T đã chống trả, đẩy ngã người này và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao cho cơ quan công an.