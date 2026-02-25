Dùng bình hơi cay và súng tấn công 'con nợ' giúp bạn 25/02/2026 13:29

(PLO)- Nhóm chủ nợ đã dùng bình xịt hơi cay tấn công và súng công cụ hỗ trợ bắn "con nợ" rồi nhanh chóng lên xe bỏ trốn.

Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi, trú phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Mạnh Cường lấy bình xịt hơi cay chuẩn bị tấn công nạn nhân. Ảnh: Công an.

Theo cơ quan công an, xuất phát từ việc anh ĐHH (54 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa) có nợ Nguyễn Thanh Nam số tiền 120 triệu đồng nên Nam đã rủ thêm 2 người bạn đi cùng là Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Mạnh Cường để đòi nợ.

Ngày 13- 2, nhóm của Nam gặp anh H để nói chuyện giải quyết tiền bạc. Tuy nhiên do không đạt được thỏa thuận nên đã xảy ra xô xát đánh anh H. Lúc này Nguyễn Mạnh Cường chạy ra xe ô tô lấy bình xịt hơi cay quay lại đánh vào vùng đầu nạn nhân. Khi nạn nhân chống trả, nhóm của Nam ra ngoài sân.

Công an khám xét ô tô của nhóm Nam. Ảnh: Công an.

Tại đây Nguyễn Văn Bình đã lấy 1 khẩu súng là công cụ hỗ trợ bắn một phát về phía nạn nhân rồi nhanh chóng cùng cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khẩu súng là công cụ hỗ trợ Bình đã sử dụng bắn nạn nhân. Ảnh: Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa đã kịp thời phối hợp khống chế Nguyễn Mạnh Cường khi đang trên đường tẩu thoát, đưa về trụ sở làm việc. Hiện nay, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đang bỏ trốn.