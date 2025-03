Nhóm người uy hiếp bố của con nợ để đòi tiền ở Đồng Nai bị bắt 29/03/2025 14:10

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: Nguyễn Ngọc Trà Mi (29 tuổi), Nguyễn Thanh Thảo My (22 tuổi), Phạm Giang Bắc (38 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi) và Nguyễn Minh Sang (25 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, chị T (ngụ TP Biên Hòa) và Trà Mi quen biết với nhau. T đã nhiều lần vay tiền của Mi để làm ăn và đều trả theo tiền gốc và lãi theo đúng thỏa thuận.

Nhóm của Trà Mi đến nhà người vay tiền để uy hiếp yêu cầu trả tiền. Ảnh cắt từ camera.

Đến đầu năm 2025, T không có tiền trả theo thỏa thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Mi đã nhiều lần tìm gặp để đòi T phải trả tiền còn nợ.

Ngày 6-3, Mi cùng 4 người đã đến nhà T yêu cầu trả tiền nhưng chị này không có ở nhà nên đã đe dọa, uy hiếp bố của chị T nhằm mục đích ép chị phải trả 200 triệu đồng tiền nợ.

Hành vi của nhóm người đã được camera nhà chị T ghi lại, đến ngày 26-3, đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra, truy xét bắt giữ những người liên quan để làm rõ.