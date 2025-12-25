Khởi tố 38 bị can, thu 64 khẩu súng cùng 28.720 viên đạn 25/12/2025 13:05

(PLO)- Công an Nghệ An phá thành công chuyên án liên quan đến chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, bắt 42 người thu 64 khẩu súng, 28.720 viên đạn; trong đó công an đã khởi tố 38 bị can.

Sáng 25-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng.

Sầm Thị Thơm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Đường dây này do Lê Thanh Hưng (31 tuổi, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (40 tuổi, trú xã Hưng Long, TP.HCM) điều hành.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng buôn bán vũ khí trái phép. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An báo cáo Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA

Công an xác định Hưng và Thơm liên hệ và móc nối với nhau, phụ trách một số khâu trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí. Sau đó, đường dây này lên mạng xã hội tạo tài khoản ảo mang tên giả “giới thiệu sản phẩm” và rao bán súng, đạn. Ngoài ra, Thơm và Hưng cũng trực tiếp mua, bán vũ khí với những đối tượng có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

Cơ quan điều tra xác định, tính từ tháng 8-2024 đến tháng 12- 2025, đường dây nêu trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước. Từ đó, nhóm Hưng, Thơm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Những người trong đường dây bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: CA

Đáng nói, ngay sau khi Bộ Công an đồng loạt phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên cả nước từ ngày 15-12 đến 16-3, thì nhóm Hưng, Thơm bàn bạc, trao đổi với nhau dừng hoạt động mua bán để đối phó với sự truy quét của lực lượng công an.

Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, nếu không phá án kịp thời thì các nghi phạm sẽ bỏ trốn hoặc tiêu hủy tang vật cùng tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội nên Ban chuyên án quyết định phá án.

Từ ngày 15-12 đến ngày 24-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Cán bộ công an và VKS kiểm đếm tang vật.

Tang vật thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su; 2 laptop, 42 điện thoại di động và các đồ vật khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Hưng, Thơm và 36 bị can về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.