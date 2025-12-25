2 người vội rời đi sau khi 1 người nước ngoài tử vong bất thường tại khách sạn 25/12/2025 05:32

(PLO)- Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng ghi nhận hai người đàn ông nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, rời khách sạn vội vã sau khi phát hiện nạn nhân.

Ngày 24-12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ người nước ngoài tử vong tại một khách sạn ở Đà Nẵng.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 24-12, Công an xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ nhân viên khách sạn về việc một người đàn ông nước ngoài tử vong tại tiền sảnh. Nạn nhân nghi rơi từ trên cao xuống.

Thời điểm phát hiện, danh tính nạn nhân chưa được xác định. Người này được đưa đi cấp nhưng đã tử vong trước đó.

Qua kiểm tra và trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Trong đó, một người quốc tịch Trung Quốc cùng một người khác chưa rõ lai lịch.

Camera ghi nhận hai người này rời khỏi khách sạn vội vã ngay sau thời điểm phát hiện nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người này có dấu hiệu liên quan đến vụ việc.

Sáng cùng ngày, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 đã trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và vật chứng. Công tác này được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo khách quan, toàn diện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.