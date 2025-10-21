1 người Hàn Quốc tử vong trong khách sạn ở Sihanoukville, Campuchia 21/10/2025 06:20

(PLO)- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo 1 công dân chết trong khách sạn ở Sihanoukville (Campuchia), trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại về tình hình công dân bị dụ dỗ sang Campuchia tham gia lừa đảo trực tuyến.

Ngày 21-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 50 tuổi đã tử vong trong một phòng khách sạn ở tỉnh Sihanoukville (Campuchia) vào đầu tuần này, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

1 người Hàn Quốc chết trong khách sạn ở Sihanoukville, Campuchia

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thi thể người này được tìm thấy vào khoảng 8 giờ tối 19-10 (giờ địa phương) và cảnh sát địa phương đã thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc thông qua lãnh đạo cộng đồng người Hàn Quốc tại Campuchia.

Người lãnh đạo này đã tới kiểm tra hiện trường và tìm thấy hộ chiếu của nạn nhân, một tờ giấy được cho là do nạn nhân viết và một chiếc điện thoại di động.

Đại sứ quán Hàn Quốc cũng đã cử một viên chức lãnh sự tới hiện trường.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa tiết lộ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã khuyến cái công dân không đi tới một số khu vực Campuchia và khuyến cáo người Hàn Quốc ở tỉnh Sihanoukville, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm tại Campuchia, rời khỏi khu vực này.

Diễn biến này đến sau nhiều vụ việc công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ làm việc cho các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Trước đó, Hàn Quốc đã rúng động khi cảnh sát Campuchia phát hiện thanh niên Hàn Quốc Park Minho, 22 tuổi, tử vong bên trong một chiếc xe bị bỏ lại ở làng Kompong Bay vào khoảng 2 giờ chiều 8-8. Anh Park được cho là đã bị một tổ chức tội phạm lừa đảo ở Campuchia đánh đập và tra tấn đến chết. Thi thể anh Park đã được đưa về nước.

Cảnh sát Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ 58 nghi phạm lừa đảo trở về từ Campuchia

Ngày 20-10, Cảnh sát Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã xin lệnh bắt giữ 58 nghi phạm trong số 64 người được hồi hương từ Campuchia vì cáo buộc liên quan nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, theo Yonhap.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia với cáo buộc dính líu đường dây lừa đảo trực tuyến được hồi hương vào ngày 18-10. Ảnh: YONHAP

Trước đó, hôm 18-10, 64 nghi phạm dính đến các vụ lừa đảo tại Campuchia đã được đưa từ Campuchia và Hàn Quốc. Trong số đó, 1 người đã bị bắt ngay lập tức theo lệnh truy nã được ban hành trước đó và 5 người đã được thả.

Hiện 58 nghi phạm còn lại đang bị giam giữ và tòa án dự kiến ​​sẽ tổ chức phiên điều trần về lệnh bắt giữ đối với những nghi phạm này. Kết quả dự kiến ​​sẽ được công bố sớm nhất là vào tối 20-10.

Văn phòng Tỉnh Nam Chungcheong thuộc Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) đang xử lý 45 nghi phạm và 15 nghi phạm đang được Văn phòng Tỉnh Bắc Gyeonggi xử lý, trong đó có những người đã được thả. 4 nghi phạm còn lại đang được các văn phòng Daejeon, Gimpo, Wonju, Seodaemun ở Seoul điều tra.