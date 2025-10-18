Hàn Quốc đưa 64 công dân từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia về nước 18/10/2025 11:32

Sau khi về nước, những người bị Phnom Penh trục xuất vì liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia được lực lượng an ninh Hàn Quốc đưa ngay về đồn cảnh sát để điều tra.

Sáng 18-10, Hàn Quốc đã tiếp nhận, đưa về nước tổng cộng 64 công dân nước này bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến và chuẩn bị thẩm vấn điều tra và khởi tố hình sự đối với các cá nhân này, theo hãng thông tấn Yonhap.

Những người này bao gồm 59 đối tượng bị Campuchia bắt giữ và trục xuất theo quyết định được Phnom Penh công bố hôm 16-10 và 5 người khác là công dân Hàn Quốc được giải cứu khỏi các băng nhóm lừa đảo ở Campuchia.

Hầu hết những người được giới chức Seoul hồi hương lần này đang đối mặt các cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc, một số còn là đối tượng bị Interpol truy nã đỏ.

Cảnh sát Hàn Quốc hộ tống nhóm 64 người được hồi hương sau khi bị Phnom Penh trục xuất vì liên quan hoạt động lừa đảo ở Campuchia, tại sân bay Incheon hôm 18-10. Ảnh: YONHAP

Chiếc chuyên cơ của hãng hàng không Korean Air chở 64 người này đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào 8 giờ 35 phút sáng 18-10 (tức 6 giờ 35 phút sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam), sau khoảng 5 giờ bay từ Campuchia.

Khoảng 190 cảnh sát cũng lên máy bay để giám sát những công dân Hàn Quốc được hồi hương lần này. Tại sân bay Incheon, 23 xe đã túc trực để đưa những người này về đồn cảnh sát.

Đây là hoạt động quy mô nhất của chính quyền Hàn Quốc nhằm đưa công dân Hàn Quốc có vấn đề về pháp lý trở về từ một quốc gia khác và là hoạt động hồi hương thứ ba thuộc loại này.

Những công dân Hàn Quốc này được cho là đã bị bắt giữ ngay trên máy bay và sẽ bị cảnh sát Hàn Quốc tạm giữ để điều tra về cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Nội vụ Campuchia công khai các thông tin liên quan cuộc điều tra vụ một công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia sau đó bị tra tấn đến tử vong hồi tháng 8.

Người đứng đầu nhóm phản ứng chung được Seoul cử đến Campuchia để giải quyết vấn đề lừa đảo trực tuyến - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na cho biết Hàn Quốc “tái xác nhận thiện chí hợp tác của chính phủ Campuchia và đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương bằng cách thành lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó chung [chống lại tội phạm lừa đảo trực tuyến]”.

Ông Park Sung-joo, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và là thành viên của nhóm phản ứng chung, chia sẻ với báo giới rằng chính quyền Phnom Penh đã đồng ý “nhanh chóng” thông báo cho Seoul nếu bắt được bất kỳ công dân Hàn Quốc nào khác trong chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Ông Park lưu ý rằng hai nước cũng sẽ trao đổi các bằng chứng liên quan các vụ lừa đảo, chẳng hạn như điện thoại di động, để hỗ trợ các cuộc điều tra ban đầu về những vụ việc này.