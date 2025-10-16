Campuchia lên tiếng vụ Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới nhiều vùng ở Campuchia 16/10/2025 13:16

(PLO)- Campuchia lên tiếng việc Hàn Quốc khuyến cáo công dân Hàn không nên đến các khu vực mà nước này cho là điểm nóng lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 16-10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak lên tiếng về việc Hàn Quốc đưa ra thông báo khuyến cáo công dân nước này không tới các khu vực mà Seoul lo ngại là điểm nóng lừa đảo ở Campuchia.

Hôm 15-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo rằng công dân Hàn Quốc đến hoặc lưu trú tại các khu vực gồm núi Bokor ở tỉnh Kampot, thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng và thành phố Poipet ở tỉnh Banteay Meanchey có thể bị phạt.

Bộ này cũng khuyến cáo công dân có kế hoạch đến những địa điểm trên nên hủy chuyến đi, đồng thời khuyến cáo người Hàn Quốc ở tỉnh Sihanoukville, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm tại Campuchia, rời khỏi khu vực này.

Bình luận về lệnh cấm của Hàn Quốc, ông Touch Sokhak nói rằng việc Hàn Quốc đưa ra lệnh cấm tới một số vùng của là quyền tự do của Hàn Quốc nhưng cần phải nhìn vào thực tế khách quan và sự an toàn Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak. Ảnh: KHMER TIMES

Theo ông Sokhak, Campuchia thấy rằng nhiều công dân Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục công khai gửi đi những tin nhắn, video về sự an toàn ở Campuchia, rằng ở Campuchia không phải trong tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn hay đầy rẫy ổ lừa đảo như những thông tin mà giới lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra.

Ông Sokhak làm rõ rằng việc lừa đảo online ở Campuchia do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc tế gây ra. Theo người phát ngôn, đây “không phải là việc nhìn thấy một người rồi bắt họ lại để lừa đảo” mà những đối tượng này sẽ liên lạc với nạn nhân thông qua hệ thống internet.

“Đây là lừa đảo trực tuyến nên vấn đề không phải nằm ở chỗ cấm đi lại nơi này hay nơi khác. Việc ban hành những lệnh cấm đi lại thì không logic chút nào” - ông Sokhak nhấn mạnh.

Vì vậy, theo ông Sokhak, điều quan trọng là các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, “phải giáo dục và phổ biến thông tin rõ ràng đến người dân về các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến, về những thủ đoạn lừa đảo, mối nguy xuất phát từ lừa đảo trực tuyến và những cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo giăng ra”.