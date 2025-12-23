Nga lên tiếng trước thông tin muốn kiểm soát lãnh thổ từng thuộc Liên Xô 23/12/2025 10:10

(PLO)- Điện Kremlin bác bỏ bài báo Reuters dẫn nguồn tình báo Mỹ về nguy cơ Nga tấn công NATO, khẳng định các đánh giá này sai sự thật và thiếu cơ sở.

Ngày 22-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng về một bài báo của hãng tin Reuters, trong đó hãng tin này dẫn nguồn tin nói rằng Nga có thể tấn công một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, hãng Reuters ngày 21-12 dẫn 6 nguồn tin tình báo cho biết các báo cáo từ tình báo Mỹ đánh giá rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ Ukraine và giành lại các phần lãnh thổ thuộc thời Liên Xô.

Nhận định này cũng phù hợp với quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo và cơ quan tình báo châu Âu, cho rằng ông Putin muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine và các lãnh thổ thuộc khối Xô viết cũ, kể cả những nước hiện là thành viên NATO.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại, ông Peskov tuyên bố những thông tin mà Reuters đăng là sai sự thật, đài RT đưa tin.

Ông Peskov khẳng định cáo buộc trên không đúng với thực tế, bất kể nó có phản ánh một tài liệu chính thức của Mỹ hay không.

"Các cơ quan tình báo có thể đưa ra những đánh giá, nghiên cứu và kết luận sai lầm" - ông Peskov lưu ý.

Về phía Mỹ, đăng trên mạng xã hội X vào ngày 20-12, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết các quan chức tình báo đã báo cáo với các nhà lập pháp Mỹ rằng “Nga tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với châu Âu”.

Bà cũng nhận định hiệu quả tác chiến của quân đội Nga tại Ukraine cho thấy họ hiện thiếu năng lực để kiểm soát “toàn bộ Ukraine, chưa nói đến châu Âu”.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) từng nhận định rằng việc kéo dài xung đột tại Ukraine là một ưu tiên của Anh, đồng thời cảnh báo rằng các cơ quan đặc nhiệm Anh có thể phát tán các báo cáo sai lệch.

Tổng thống Putin từng công khai tuyên bố rằng bất kỳ ai tìm cách tái lập Liên Xô đều “không tỉnh táo”. Ông Putin cũng nhiều lần gọi sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20”, xét trên những tổn thất nặng nề về con người.