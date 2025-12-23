VIDEO: Vỡ bờ kè làm cạn kênh đào ở Anh, cứu hộ thành công 12 người bị mắc kẹt 23/12/2025 07:41

(PLO)- Một sự cố vỡ bờ kè nghiêm trọng tạo ra hố sụt lớn trên một đoạn kênh đào ở hạt Shropshire (Anh), may mắn 12 người trên các con thuyền bị mắc kẹt đều được giải cứu thành công.

Một đoạn kênh đào tại thị trấn Whitchurch (hạt Shropshire, Anh) đã bị cạn khô do một vụ vỡ bờ kè nghiêm trọng vào sáng sớm 22-12 (giờ địa phương), khiến nhiều tàu thuyền bị cuốn vào hố sụt và bị mắc kẹt, theo đài CNN.

Theo thông tin từ Sở Cứu hoả và cứu hộ Shropshire, tổng cộng 50 lính cứu hoả từ 6 trạm khác nhau của Sở đã điều động để ứng phó với một vụ “vỡ bờ kè nghiêm trọng tại kênh đào Shropshire Union ở thị trấn Whitchurch.

Vụ cố này tạo ra một hố sụt có kích thước khoảng 50x50 m ngay cạnh đoạn bờ kè bị vỡ. Nước từ kênh đào chảy về phía cánh đồng bên cạnh, tạo thành dòng chảy siết và làm mặt đất trong khu vực xảy ra sự cố trở nên không ổn định.

Một con thuyền bị nghiêng về phía hố sụt khi xảy ra sự cố vỡ bờ kè kênh đào Shropshire Union (Anh) sáng sớm 22-12. Nguồn: YOUTUBE/Narrowboat Life Unlocked

Hai chiếc thuyền đang lưu thông qua đoạn kênh đào này bị cuốn vào hố sụt, một chiếc khác bị nghiêng và nhiều tàu thuyền khác bị mắc kẹt.

Nhân chứng có mặt trên một chiếc thuyền trên kênh đào Shropshire Union sáng sớm 22-12 kể lại rằng khi thức dậy vào buổi sáng, ông cảm thấy thuyền hơi nghiêng và “cứ ngỡ rằng mình đang ở giữa một cơn bão lớn”.

Người này kể rằng ông nghe thấy tiếng nước chảy rất mạnh. Khi khoảnh khắc chiếc thuyền bị nghiêng vào phía hố sụt, ông đã may mắn nhảy khỏi thuyền.

“Phần đuôi thuyền văng lên cao khoảng 2,4 m và tôi ngã úp mặt xuống đất” - nhân chứng này kể lại.

Tình trạng ngày 22-12 tại đoạn kênh đào Shropshire Uniron bị sạt trượt bờ kè. Ảnh: SỞ CỨU HOẢ VÀ CỨU HỘ SHROPSHIRE

Giám đốc khu vực của Sở Cứu hoả và cứu hộ Shropshire - ông Scott Hurford cho biết các đội cứu hộ đã giải cứu thành công 12 người từ các tàu thuyền gặp sự cố tới các khu vực an toàn. Không có ai bị thương hay thiệt mạng.

“Những con đường mòn hai bên [kênh đào] được người dân sử dụng thường xuyên. Vô cùng may mắn là vào thời điểm đó không có ai dắt chó đi dạo hoặc đi bộ trên lối đi bộ” - ông Hurford cho biết thêm.

Ông Hurford cho biết sau hơn 3 giờ cứu hộ, “tình hình đã ổn định, lưu lượng nước đã giảm và không còn diễn ra hoạt động tìm kiếm cứu nạn nào nữa”.

“Canal and River Trust” – quỹ tín thác quản lý kênh đào lớn nhất ở Anh – hôm 22-12 cho biết tổ chức này đang tiến hành “các cuộc điều tra ban đầu về nguyên nhân có thể gây ra vụ vỡ bờ kè và sẽ cung cấp thêm chi tiết trong thời gian tới”.

“Các đội của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường và đã chặn đoạn kênh bị ảnh hưởng. Ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của những người đi thuyền và những người ở khu vực lân cận” - “Canal and River Trust” viết trong tuyên bố hôm 22-12.