Thời sự sáng 23-12: ASEAN ra tuyên bố 10 điểm, nỗ lực ‘dập tắt’ căng thẳng Thái Lan - Campuchia 23/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 23-12: Điều tra thanh niên mua súng qua mạng rồi bỏ vào cốp xe chạy ngoài đường; Vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế: Khởi tố 5 bị can; Campuchia - Thái Lan chưa ngừng bắn, ASEAN ra tuyên bố 10 điểm...

Thời sự sáng 23-12: ASEAN ra tuyên bố 10 điểm, nỗ lực ‘dập tắt’ căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Ngày 22-12, Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm giải quyết xung đột Campuchia - Thái Lan đã được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia), trong bối cảnh khối khu vực này nỗ lực thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Kết thúc cuộc thảo luận, Hội nghị ra tuyên bố chung 10 điểm, trọng tâm là kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, thực hiện ngay các bước cần thiết nhằm chấm dứt mọi hình thức thù địch, khôi phục lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, quay trở lại đối thoại thông qua các cơ chế song phương, đồng thời tận dụng vai trò trung gian của Chủ tịch ASEAN.