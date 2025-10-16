Chiến sự Nga-Ukraine 16-10: Giằng co quyết liệt ở Donetsk; Ukraine sẽ tăng tấn công tầm xa sang lãnh thổ Nga 16/10/2025 09:02

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nhiều diễn biến nóng trên chiến trường; ông Zelensky vạch nhiệm vụ chính của Ukraine trong giai đoạn mới; Ukraine cần 120 tỉ USD chi cho quốc phòng vào năm 2026; Nga bình luận kịch bản Mỹ gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Ukraine cập nhật chiến sự

Cập nhật chiến sự ngày 15-10, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 99 cuộc giao tranh. Trong đó Nga tấn công mạnh nhất ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) khi có tới 26 trận chiến xảy ra tại đây, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, các mặt trận tại tỉnh Donetsk vẫn chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt nhất.

Cụ thể, tại TP Lyman, quân Ukraine đã ngăn chặn 6 cuộc tấn công của Nga ở các khu định cư Hrekivka, Kolodiazi, Novoselivka và Derylove. Tại TP Sloviansk (tỉnh Donetsk), Ukraine đã đẩy lùi 5 đợt tấn công của Nga gần khu định cư Serebrianka, Yampil, Dronivka, Vyimka và Fedorivka.

Ở TP Kramatorsk, Ukraine và Nga đã xảy ra một cuộc đụng độ gần Predtechyne.

Tại TP Kostiantynivka, lực lượng Nga đã mở 19 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở khu định cư Pleshchiivka, Shcherbynivka, Kleban-Bik, Oleksandro-Kalynove và Rusyn Yar. Các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công.

Tại Pokrovsk, Nga mở 31 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần khu định cư Volodymyrivka, Nikanorivka, Myroliubivka, Novoekonomichne, Promin, Lysivka, Pokrovsk, Zvirove, Chunishyne, Udachne, Kotliarivka, Horikhove và Filiia. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi được 26 cuộc tấn công.

Nga khiến hơn 1.400 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 15-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Novopavlovka ở (tỉnh Donetsk) và Alekseyevka (tỉnh Dnipropetrovsk), theo hãng thông tấn TASS.

Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Sumy (Ukraine). Ảnh: NIKOLETTA STOYANOV

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 1.415 lính Ukraine thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến, trong đó Nhóm tác chiến Trung tâm, chủ yếu hoạt động ở tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, đã khiến nhiều lính Ukraine thương vong nhất với 460 người.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã bắn hạ 142 UAV và 8 quả bom thông minh của Ukraine trong ngày.

Ông Zelensky vạch ra nhiệm vụ chính của Ukraine

Ngày 15-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nhiệm vụ chính của Ukraine ở giai đoạn này là mở rộng khả năng tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, đồng thời chỉ ra rằng đây là điều thực sự ảnh hưởng đến tiềm lực chiến tranh của Nga và làm suy giảm đáng kể tiềm lực này, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo ông, Ukraine có thể làm được điều đó và các hệ thống như tên lửa tầm xa Patriot và Tomahawk có thể góp phần đặt nền móng cho hòa bình lâu dài.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng chương trình nghị sự cho cuộc gặp sắp tới của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump rất quan trọng và thực sự có thể giúp đưa cuộc chiến đến gần hơn với hồi kết, vì chính Mỹ mới có thể tạo ra được ảnh hưởng toàn cầu như vậy.

Ông Zelensky cũng cho biết một phái đoàn Ukraine hiện đang có mặt tại Mỹ để chuẩn bị nền tảng cho cuộc đối thoại với tổng thống Mỹ cũng như với các công ty quốc phòng, năng lượng của Mỹ.

Trong khi đó, trợ lý tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho biết phái đoàn Ukraine đã gặp đại diện của Raytheon - nhà sản xuất tên lửa Tomahawk tại Mỹ vào ngày 15-10. Phái đoàn Ukraine cũng đã tổ chức một cuộc họp riêng với đại diện của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin.

Ukraine cần 120 tỉ USD chi cho quốc phòng vào năm 2026

Ngày 15-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết Ukraine sẽ cần ít nhất 120 tỉ USD chi cho quốc phòng vào năm 2026, theo Ukrinform.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các đối tác Anh và Đức tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels(Bỉ), ông Shmyhal cho rằng Ukraine có thể thu được 60 tỉ USD thông qua thuế và số tiền còn lại sẽ được huy động từ các đối tác quốc tế.

Theo ông Shmyhal ông, khoản tiền này sẽ được phân bổ cho các dự án dành cho các nhà sản xuất vũ khí ở châu Âu và các nhà sản xuất Ukraine chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) và vũ khí Ukraine.

"Nga chi khoảng 150 tỉ USD mỗi năm để tài trợ cho các mục tiêu quân sự của mình. Kinh tế chiến tranh cho thấy nếu chi tiêu ít hơn, bạn sẽ phải trả giá bằng sinh mạng và lãnh thổ. Vì vậy, cần phải duy trì sự cân bằng này. Ít nhất, chúng ta cần chi 120 tỉ USD cho năm 2026” - ông Shmyhal nói.

Nga bình luận kịch bản Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine

Ngày 15-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với tờ Kommersant rằng quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Kiev sẽ gây tổn hại rất lớn đến mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Theo ông Lavrov, đã có những thông tin về khả năng Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông không muốn có thêm bất kì sự leo thang nào.

Ngoại trưởng Nga cho rằng việc Mỹ gửi Tomahawk sẽ chỉ gây ra thiệt hại lớn cho triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ, cũng như những nỗ lực thoát khỏi bế tắc hoàn toàn mà chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden đã đẩy mối quan hệ này tới đó.

Ông Lavrov còn cho biết Nga đã yêu cầu Washington bình luận về thông tin trên báo đài về việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Kiev để tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Khi được hỏi liệu Mỹ đã phản hồi yêu cầu này chưa, Ngoại trưởng Nga nói rằng Nga mới chỉ gửi yêu cầu cách đây vài ngày.