EU, Tây Ban Nha phản ứng việc ông Trump dọa áp thuế liên quan chi tiêu quốc phòng

(PLO)- Ủy ban châu Âu và chính phủ Tây Ban Nha lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế trừng phạt Tây Ban Nha vì Madrid không cam kết tăng chi tiêu quốc phòng NATO lên mức 5% GDP.

Ngày 15-10, Ủy ban châu Âu và chính phủ Tây Ban Nha có phản ứng với lời cảnh báo mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ áp thuế cao hơn đối với Tây Ban Nha do nước này từ chối đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng mà ông đề xuất trong khuôn khổ NATO, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump ngày 14-10 nói rằng ông “rất không hài lòng” với Tây Ban Nha vì đây là quốc gia duy nhất trong NATO bác bỏ mục tiêu chi tiêu mới ở mức 5% GDP, đồng thời nói thêm rằng ông đang xem xét trừng phạt Madrid.

“Tôi đang nghĩ đến việc trừng phạt thương mại bằng cách áp thuế vì những gì họ đã làm, và tôi cho rằng mình có thể sẽ làm vậy” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tiếp đón Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập ngày 13-10. Ảnh: AFP

Đáp lại, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill nói rằng chính sách thương mại thuộc thẩm quyền của Liên minh châu Âu (EU), và Ủy ban châu Âu sẽ “phản ứng phù hợp, như chúng tôi vẫn luôn làm, trước bất kỳ biện pháp nào nhắm vào một hoặc nhiều quốc gia thành viên”.

Ông Gill nói thêm rằng thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ ký hồi tháng 7 là nền tảng thích hợp để giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Cùng ngày, Bộ Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha ra tuyên bố rằng cuộc tranh luận về chi tiêu quốc phòng “không phải nhằm tăng chi tiêu chỉ vì muốn tăng, mà là để đối phó với các mối đe dọa thực tế”.

“Chúng tôi đang thực hiện phần trách nhiệm của mình trong việc phát triển năng lực cần thiết và đóng góp cho quốc phòng tập thể của các đồng minh” - tuyên bố nêu rõ.

Hiện nay, Tây Ban Nha đã hơn gấp đôi chi tiêu quốc phòng danh nghĩa, từ 0,98% GDP năm 2017 lên 2% trong năm nay, tương đương khoảng 32,7 tỉ euro (38 tỉ USD).

Mỹ chưa bình luận về phản ứng của Ủy ban châu Âu và Tây Ban Nha.