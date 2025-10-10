Ông Trump đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO 10/10/2025 05:40

Ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên cân nhắc loại Tây Ban Nha khỏi hàng ngũ thành viên do tranh cãi liên quan việc Madrid chậm tăng chi tiêu quốc phòng, theo hãng tin Reuters.

Tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng ngày 9-10, Tổng thống Trump nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cần gây sức ép để Tây Ban Nha tăng cam kết với liên minh.

“Các vị sẽ phải bắt đầu nói chuyện với Tây Ban Nha. Các vị phải gọi cho họ và hỏi tại sao họ lại chậm chạp như vậy. Họ đang làm ăn tốt đấy. Nhờ rất nhiều điều chúng tôi đã làm, họ đang khá ổn” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 9-10. Ảnh: WHITE HOUSE

“Họ không có lý do gì để không làm điều này, nhưng thôi được. Thực lòng mà nói, có lẽ các vị nên loại họ khỏi NATO” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Tây Ban Nha chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Các thành viên NATO đã thống nhất hồi tháng 6 rằng sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong bối cảnh ông Trump muốn các nước châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khi đó tuyên bố ông sẽ không cam kết với mục tiêu 5%, gọi đây là “điều không phù hợp với mô hình phúc lợi xã hội và tầm nhìn thế giới của chúng tôi”.

Khi đó, ông Trump gợi ý rằng ông dự định sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu áp lên các sản phẩm của Tây Ban Nha bán sang Mỹ.

Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO vì cho rằng các quốc gia khác chi tiêu quốc phòng không đủ.

Trước đây, cũng từng có những lời kêu gọi trục xuất thành viên khỏi NATO - chẳng hạn sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không của Nga - nhưng trong hiệp ước của liên minh không hề có cơ chế đình chỉ hoặc khai trừ thành viên.