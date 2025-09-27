Điện Kremlin chỉ trích NATO 'liều lĩnh' khi dọa bắn hạ máy bay Nga 27/09/2025 08:19

(PLO)- Điện Kremlin chỉ trích NATO “liều lĩnh, vô trách nhiệm” khi đe dọa bắn hạ máy bay Nga, khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy Nga vi phạm không phận liên minh.

Ngày 26-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên án các tuyên bố từ một số nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc đe doạ bắn hạ máy bay Nga, gọi đây là hành động “liều lĩnh và vô trách nhiệm”.

Ông Peskov khẳng định đến nay chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy máy bay Nga xâm phạm không phận các nước NATO, đài RT đưa tin.

"Đây là một tuyên bố hết sức liều lĩnh và vô trách nhiệm. Những cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận nước khác hoàn toàn vô căn cứ. Không có bằng chứng đáng tin cậy nào được đưa ra để chứng minh điều này” - ông Peskov nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, theo hãng tin Bloomberg, các quan chức phương Tây đề nghị không tiết lộ danh tính nói rằng hồi đầu tuần này, đại diện Anh, Pháp và Đức đã họp kín với phía Nga tại Moscow và cảnh báo NATO sẵn sàng bắn hạ chiến đấu cơ Nga nếu xảy ra vi phạm không phận.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuần này cũng cho biết không loại trừ kịch bản trên, nhưng khẳng định mọi quyết định sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Trong cuộc phỏng vấn của đài RTL (Pháp) hôm 25-9, Đại sứ Nga tại Paris Aleksey Meshkov cảnh báo một sự cố như vậy sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến giữa NATO và Nga.

Đầu tháng này, Ba Lan cáo buộc nhiều máy bay không người lái của Nga đã xâm nhập lãnh thổ nước này. Ngày 19-9, Estonia cáo buộc các tiêm kích MiG-31 của Nga xâm phạm không phận Estonia trên Biển Baltic và đề nghị tham vấn khẩn với các đồng minh NATO.

Moscow phủ nhận mọi hành vi xâm phạm không phận liên minh.