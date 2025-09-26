Ngoại trưởng Nga cáo buộc NATO, EU đang 'tuyên chiến' với Moscow thông qua Ukraine 26/09/2025 07:09

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc NATO và EU đã tuyên chiến thực sự với Nga thông qua Ukraine và hiện đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này.

Ngày 25-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng xung đột Ukraine là sản phẩm được phương Tây dàn dựng như một cuộc chiến chống Nga, mà cuộc chiến này do Kiev tiến hành, đài RT đưa tin.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga đưa ra phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng G20 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 80 tại TP New York (Mỹ).

Ông Lavrov cho rằng việc phớt lờ Hiến chương Liên Hợp Quốc - mà ông gọi là “tham vọng tân thực dân” - đang gây ra các cuộc chiến ở nhiều khu vực và đẩy căng thẳng toàn cầu lên cao, giống như những xung đột dai dẳng suốt nhiều thập niên tại châu Phi và các nơi khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Một ví dụ rõ ràng khác là cuộc khủng hoảng Ukraine do phương Tây kích động. Thông qua đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) muốn - và thực tế đã - tuyên bố một cuộc chiến chống lại đất nước tôi và trực tiếp tham gia vào đó” - ông Lavrov nói.

NATO và EU chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Lavrov.

Moscow từ lâu đã coi cuộc xung đột Ukraine là “cuộc chiến ủy nhiệm” của phương Tây chống lại Nga. Moscow nhiều lần lên án việc phương Tây, đặc biệt là EU, viện trợ quân sự cho Kiev, coi đó là hành động quân phiệt và lời lẽ hiếu chiến.

Giới chức Nga cũng lập luận rằng phương Tây đã leo thang căng thẳng trong khu vực suốt nhiều năm qua, phớt lờ quan ngại lâu nay của Moscow về việc NATO mở rộng sang phía Đông.

Họ dẫn chứng sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa NATO và Ukraine, vốn tăng tốc sau cuộc cách mạng Maidan ở Ukraine hồi năm 2014 và xung đột bùng phát tại vùng Donbass (miền đông Ukraine).