Ông Trump ký sắc lệnh bán TikTok tại Mỹ, định giá 14 tỉ USD 26/09/2025 05:57

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mở đường cho việc bán TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ, với giá khoảng 14 tỉ USD.

Ngày 25-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mở đường cho một thỏa thuận để công ty ByteDance có thể chuyển hoạt động của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ, đài CNBC đưa tin.

Theo thỏa thuận khung mới được nêu trong sắc lệnh, ByteDance cùng các công ty liên kết sẽ nắm dưới 20% cổ phần TikTok, trong khi “một số nhà đầu tư” Mỹ sẽ giữ 80% quyền sở hữu. Kế hoạch này sẽ đạt được “việc thoái vốn đủ điều kiện” mà TikTok cần để tuân thủ luật liên bang, theo sắc lệnh.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết công ty mới sẽ được định giá khoảng 14 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mở đường cho thỏa thuận bán TikTok tại Mỹ vào ngày 25-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn việc thực thi đạo luật cấm TikTok tại Mỹ đến ngày 16-12. Trong lúc này Mỹ nỗ lực tách các tài sản của TikTok tại Mỹ ra khỏi nền tảng toàn cầu, thu xếp các nhà đầu tư Mỹ, đồng thời giành được sự chấp thuận từ chính phủ Trung Quốc.

Việc công bố sắc lệnh cho thấy ông Trump đang tiến triển trong việc bán các tài sản của TikTok tại Mỹ, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần được giải quyết, bao gồm việc ai sẽ sở hữu thuật toán đề xuất.

Thuật toán đề xuất của TikTok, vốn điều chỉnh loại nội dung mà người dùng nhìn thấy, được xem là tài sản quan trọng nhất của mạng xã hội này.

“Phía Trung Quốc có một số sự kháng cự, nhưng điều cốt lõi mà chúng tôi muốn đạt được là chúng tôi muốn giữ TikTok hoạt động, đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người Mỹ theo yêu cầu của luật pháp” - ông Vance nói với các phóng viên trong một buổi họp báo tại Phòng Bầu dục.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nhắc đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Tập. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi tốt, tôi nói với ông ấy chúng tôi đang làm gì, và ông ấy nói cứ tiến hành” - ông Trump nói.

“Đây sẽ hoàn toàn là hoạt động do người Mỹ điều hành” - ông Trump nói thêm.

Hiện chưa rõ tất cả các bên tham gia thỏa thuận là ai, nhưng ông Trump nói trong buổi ký sắc lệnh rằng nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle - ông Larry Ellison sẽ đóng vai trò “quan trọng”.

Tổng thống Mỹ bổ sung rằng ông Michael Dell - Giám đốc Điều hành tập đoàn Dell Inc, ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch và “có lẽ bốn hoặc năm nhà đầu tư đẳng cấp thế giới” sẽ tham gia vào thỏa thuận.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và TikTok chưa bình luận về sắc lệnh của ông Trump.

Nhà Trắng không thảo luận về cách họ đưa ra mức định giá 14 tỉ USD.