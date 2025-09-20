Ông Trump và ông Tập điện đàm về TikTok, hẹn gặp tại APEC Hàn Quốc 20/09/2025 05:50

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm, thảo luận về TikTok và các cuộc gặp trong tương lai.

Ngày 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm và đạt tiến triển về một thỏa thuận liên quan mạng xã hội TikTok, theo hãng tin Reuters.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông và Chủ tịch Tập sẽ gặp trực tiếp tại Hàn Quốc để bàn về thương mại, ma túy và xung đột Nga - Ukraine.

“Ông ấy đã phê duyệt thỏa thuận TikTok. Thỏa thuận TikTok đang tiến triển rất tốt” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời cho biết vẫn có thể sẽ có lễ ký kết chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: UPI/BLOOMBERG

Theo ông Trump, hai nhà lãnh đạo đồng ý sẽ có thêm các cuộc thảo luận bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), khai mạc ngày 31-10 tại TP Gyeongju, Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm tới và ông Tập sẽ sang Mỹ vào một thời điểm sau đó.

“Cuộc gọi rất tốt đẹp, chúng tôi sẽ nói chuyện lại qua điện thoại, đánh giá cao sự chấp thuận của TikTok và cả hai đều mong muốn được gặp nhau tại APEC!” - tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cũng gợi ý về những bước tiến tích cực liên quan đến thương mại, fentanyl và cuộc chiến Nga - Ukraine trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng hai giờ.

“Tôi tin rằng ông ấy muốn thấy cuộc chiến kết thúc” - ông Trump nói về quan điểm của ông Tập đối với cuộc chiến Nga - Ukraine.

Về phía Trung Quốc, ông Tập nói trong cuộc điện đàm rằng Bắc Kinh và Washington có thể cùng nhau đạt được thành công, thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả hai nước và cho thế giới, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ từng là đồng minh, đã kề vai sát cánh trong Thế chiến II.

Theo ông Tập, người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ quý giá mà Mỹ cùng các đồng minh chống phát xít đã dành cho Trung Quốc. Ông kêu gọi hai bên tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống, ghi nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình và mở ra tương lai.

Ông Tập nhấn mạnh rằng quan hệ Trung - Mỹ có ý nghĩa rất lớn. Ông cho biết những cuộc tham vấn gần đây giữa các nhóm công tác của hai bên đã thể hiện tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, đồng thời nhấn mạnh hai bên có thể tiếp tục xử lý thỏa đáng những vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương và nỗ lực đạt kết quả cùng thắng.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nói rằng phía Mỹ cần tránh áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại đơn phương để không làm tổn hại những thành quả mà hai bên đã đạt được qua nhiều vòng tham vấn.

Ông Tập khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề TikTok là rõ ràng, cho biết chính phủ Trung Quốc tôn trọng nguyện vọng của công ty liên quan và hoan nghênh các cuộc đàm phán kinh doanh phù hợp với quy luật thị trường, đưa ra giải pháp tuân thủ pháp luật và quy định của Trung Quốc, đồng thời tính đến lợi ích của cả hai bên.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi phía Mỹ tạo ra một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử để các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.