Mỹ-Trung đàm phán thương mại lần thứ 4, thảo luận về thuế quan, TikTok,... 15/09/2025 05:34

(PLO)- Các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại lần thứ 4, địa điểm của cuộc gặp lần này là thủ đô Madrid (Tây Ban Nha)

Ngày 14-9, các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc họp tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) để thảo luận về thuế quan, TikTok và kinh tế, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trưởng đoàn của mỗi bên, đã rời địa điểm sau khi kết thúc thảo luận trong ngày, nhưng một số thành viên trong nhóm đàm phán đã ở lại để tiếp tục các cuộc trao đổi kỹ thuật vào buổi tối.

Các cuộc trao đổi tập trung vào TikTok, thuế quan và kinh tế, một quan chức Mỹ nói với Reuters, song không cung cấp thêm chi tiết.

Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 15-9.

Các cuộc đàm phán ngày 14-9 đánh dấu cuộc thảo luận thương mại thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc trong bốn tháng qua.

Bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 14-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong cuộc gặp gần nhất tại Thuỵ Điển vào tháng 7, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc gia hạn thời hạn áp thuế quan lên hàng hoá của nhau trong 90 ngày.

Mỹ tạm thời giảm thuế hàng hóa Trung Quốc xuống 30% và Trung Quốc tạm thời giảm thuế hàng hóa Mỹ xuống 10%, kéo dài đến ngày 10-11.

Cuộc họp tại Tây Ban Nha là lần đầu tiên vấn đề liên quan mạng xã hội TikTok được Mỹ và Trung Quốc đưa ra bàn thảo.

Một nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận của chính quyền Mỹ liên quan tương lai của TikTok cho biết không kỳ vọng sẽ có thỏa thuận, nhưng thời hạn Mỹ cấm TikTok sẽ được gia hạn lần thứ tư kể từ khi Tổng thống Donald Trump Trump nhậm chức.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin rằng lập trường của Trung Quốc về vấn đề TikTok là rõ ràng và nhất quán. Theo đó, Trung Quốc cam kết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước và sẽ xử lý vấn đề TikTok theo luật pháp và quy định liên quan.

Bộ Tài chính Mỹ trước đó cho biết các cuộc đàm phán tại Madrid cũng đề cập đến nỗ lực chung giữa Mỹ và Trung Quốc trong việc chống rửa tiền, ám chỉ yêu cầu lâu nay của Washington rằng Bắc Kinh phải siết chặt các lô hàng công nghệ sang Nga.

Ông Bessent hôm 12-9 đã kêu gọi các đồng minh thuộc Nhóm G7 áp đặt “thuế quan có ý nghĩa” đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ nhằm gây sức ép buộc các nước này ngừng mua dầu Nga.

Các bộ trưởng tài chính G7 sau đó cho biết đã thảo luận về những biện pháp này và nhất trí đẩy nhanh tiến trình bàn bạc việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine.