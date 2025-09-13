Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ và Anh điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan 13/09/2025 06:25

(PLO)- Quân đội Trung Quốc cáo buộc rằng việc Mỹ và Anh điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan phát đi tín hiệu sai lệch và làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực.

Ngày 12-9, quân đội Trung Quốc ra tuyên bố lên án rằng việc 2 tàu chiến của Mỹ và Anh đi qua eo biển Đài Loan là hành động khiêu khích và gây rối, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông - Đại tá Thi Nghị cho biết lực lượng này đã triển khai hải quân và không quân để theo dõi và giám sát hoạt động của các tàu chiến này trong suốt quá trình chúng di chuyển qua eo biển Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc cáo buộc rằng động thái như vậy của Mỹ và Anh đã phát đi tín hiệu sai lệch và làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Ảnh chụp từ tàu USS Higgins khi nó cùng tàu HMCS Vancouver (Canada) cùng đi qua eo biển Đài Loan hôm 20-10-2024. Ảnh: US NAVY

Trước đó, khu trục hạm USS Higgins (Mỹ) và khinh hạm HMS Richmond (Anh) cùng ngày 12-9 đã đi qua eo biển Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố đây là một hành trình thông thường trên biển, “tuân thủ đầy đủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế, đồng thời thực hiện quyền tự do hàng hải theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển [UNCLOS 1982]”.

Quân đội và Bộ Chiến tranh Mỹ chưa có bình luận về động thái điều tàu đi qua eo biển Đài Loan hay về lời chỉ trích của phía Trung Quốc.

Cùng ngày 12-9, hải quân Trung Quốc cho biết tàu sân bay thứ 3 của nước này mang tên Phúc Kiến “gần đây” đã đi qua eo biển Đài Loan để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và huấn luyện.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật, động thái này của Trung Quốc diễn ra ngày 11-9.

Hải quân Trung Quốc tuyên bố đây là “hoạt động thường kỳ trong quá trình đóng tàu sân bay và không nhằm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào”.

Tàu Phúc Kiến là tàu sân bay tiên tiến nhất của Trung Quốc, được bắt đầu thử nghiệm trên biển từ năm 2024 và vẫn chưa chính thức gia nhập biên chế hải quân nước này.

Lực lượng Phòng vệ Đài Loan tuyên bố cơ quan này đã theo dõi tình hình bằng hoạt động giám sát tình báo chung và đã thực hiện các biện pháp thích hợp.