Trung Quốc chỉ trích tàu chiến Canada và Úc đi qua Eo biển Đài Loan 07/09/2025 06:39

(PLO)- Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc chỉ trích việc tàu chiến Canada và Úc đi qua Eo biển Đài Loan là “hành vi quấy rối và khiêu khích”.

Ngày 6-9, quân đội Trung Quốc cho biết lực lượng của họ đã theo dõi và cảnh báo một tàu chiến Canada và một tàu chiến Úc khi các tàu này đi qua Eo biển Đài Loan, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc cho biết tàu hộ vệ Ville de Quebec của Canada và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Brisbane của Úc đã thực hiện “hành vi quấy rối và khiêu khích”.

“Hành động của Canada và Úc gửi tín hiệu sai lệch và làm tăng nguy cơ an ninh” - theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Brisbane của Úc. Ảnh: DefenceAust/X

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ cho biết lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ và giám sát toàn bộ quá trình di chuyển của các tàu quân sự Canada và Úc khi đi qua Eo biển Đài Loan, đồng thời có các biện pháp ứng phó hiệu quả.

Người phát ngôn quân đội Canada cho biết họ không bình luận về lịch trình di chuyển của các tàu đang triển khai, hãng Reuters đưa tin.

Quân đội Úc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã theo dõi chặt chẽ hoạt động tại eo biển và “điều động lực lượng phù hợp để đảm bảo an ninh và ổn định” của tuyến đường thủy.

Trung Quốc, vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Bắc Kinh, tuyên bố tuyến đường chiến lược này là một phần lãnh hải của họ.

Hải quân Mỹ và thỉnh thoảng các tàu từ các nước đồng minh như Canada, Anh và Pháp đi qua eo biển này khoảng một lần mỗi tháng, vì các nước này coi đây là tuyến đường thủy quốc tế. Các động thái này cũng nhiều lần bị Bắc Kinh chỉ trích gay gắt.