Điện Kremlin đặt điều kiện cho các công ty phương Tây trở lại thị trường Nga 07/09/2025 06:20

(PLO)- Điện Kremlin cho biết Moscow chào đón sự trở lại các công ty phương Tây, nhưng sẽ đối xử khác nhau tuỳ thuộc vào cách hành xử của các nhà đầu tư này khi rời khỏi thị trường Nga.

Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) tại TP Vladivostok (Nga) hôm 6-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow quan tâm tới việc các công ty phương Tây trở lại thị trường Nga nhưng có đi kèm điều kiện, theo hãng thông tấn TASS.

Sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2-2022, hàng loạt công ty phương Tây đã rút khỏi thị trường Nga.

Trong khi đó, các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác “đang thể hiện sự quan tâm lớn [tới thị trường Nga], nhất là trong những thị trường ngách bị bỏ trống” do sự rút lui của các nhà đầu tư phương Tây.

Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng “sẽ là sai lầm nếu nói rằng chúng tôi không quan tâm đến sự trở lại của những công ty [đã rời khỏi Nga kể từ đầu chiến sự ở Ukraine]".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov giải thích rằng có một thực tế “rất quan trọng” là “bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới cũng quan tâm đến đầu tư nước ngoài, đến những công nghệ mới và năng lực mới đến với đất nước”.

Ông Peskov nói rằng tất cả doanh nghiệp đều “nên được phép” tiếp cận trở lại thị trường Nga. Tuy nhiên, đối với các công ty “đơn giản là bỏ lại tất cả: nhân viên, tiền lương, nghĩa vụ xã hội” thì Moscow “sẽ nói chuyện theo cách khác”.

“Chỉ đơn giản là việc quay trở lại Nga sẽ rất tốn kém đối với các công ty như vậy. Họ sẽ phải trả giá cho mọi thứ, những gì mà trước đây họ chưa trả đủ” - ông Peskov nói.

Còn đối với các doanh nghiệp “bảo lưu quyền quay trở lại” bằng cách thực hiện “mọi nghĩa vụ” đối với người lao động và các cơ quan chính quyền khi rời đi thì Moscow cần tiến hành đối thoại “rất thận trọng và trên tinh thần tôn trọng”, nhưng đồng thời phải tính tới lợi ích của Nga.

Tuy nhiên, đối với các công ty bị xác định là “nhà tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine” thì Moscow sẽ ứng xử khác vì “những công ty này đã trở thành kẻ thù” của Nga, ông Peskov nhấn mạnh. Ông Peskov không nói rõ cách Nga sẽ hành xử với các công ty này.

Trước đó cũng tại EEF, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow vẫn “cởi mở hợp tác, đặc biệt là với những người bạn” và chưa bao giờ “quay lưng hay đẩy bất kỳ ai ra xa”. Ông Putin cũng cho biết nhiều công ty phương Tây đang muốn trở lại thị trường Nga.